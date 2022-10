Angelina Jolie zagra Marię Callas w filmie twórcy "Spencer" i "Jackie"

Angelina Jolie zagra Marię Callas w kolejnym biograficznym filmie Chilijczyka Pablo Larraina. Za rolę w dwóch poprzednich "Jackie" oraz "Spencer" wcielające się w główne role Natalie Portman i Kristen Stewart, zdobyły nominacje do Oscara.

Dla Angeliny Jolie, która oprócz roli w filmie dla młodych widzów "Czarownica", a ostatnio jego kontynuacji, od lat nie zagrała w liczącym się ambitnym obrazie, może to być szansa na przypomnienie widzom, że oprócz dochodowych filmów komercyjnych, sprawdza się także w kreacjach dramatycznych.

Prezent od losu

O samym filmie na razie wiadomo tylko, że będzie nosił tytuł "Maria" i opowie tragiczną historię życia dla wielu największej śpiewaczki operowej, skupiając się na jej ostatnich tygodniach, spędzonych w Paryżu w 1977 roku. Scenariusz do filmu napisał Steven Knight, który ma na koncie sukcesy takich produkcji jak "Spencer", "Peaky Blinders", "Tabu".

Larrain, który uchodzi za twórcę wszechstronnego - oprócz reżyserii zajmuje się też z sukcesem pisaniem poezji - wyznał, że film o Marii Callas pozwoli mu połączyć jego dwie wielkie pasje: kino i operę. "Zrobienie tego z Angeliną, niezwykle odważną i ciekawą artystką, to fascynująca okazja. Prawdziwy prezent od losu" - oświadczył reżyser.

Angelina Jolie odpowiedziała również komplementem. - Pablo Larrain to reżyser, którego podziwiam od dawna. Możliwość opowiedzenia z nim historii Marii, w dodatku według scenariusza Stevena Knighta, to dla aktorki marzenie" - wyznała i dodała: bardzo poważnie traktuję odpowiedzialność za życie i spuściznę Marii Callas, dam z siebie wszystko, aby sprostać wyzwaniu.

Larrain słynie z tego, że jak rzadko który reżyser-mężczyzna, potrafi prowadzić swoje aktorki na planie. Zarówno Portman, jak Stewart opisywały pracę z nim jako "wyjątkowe, wręcz metafizyczne doświadczenie". Efektem tej współpracy było nominowanie aktorek do Oscara. Larrain sam również ma na koncie nominację do Oscara, w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Otrzymał ją za chilijski dramat historyczny "Nie" i była to pierwsza w historii tego kraju nominacja.