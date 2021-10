Angelina Jolie z córkami na rzymskiej premierze "Eternals"

Angelina Jolie wzięła udział w uroczystym pokazie "Eternals" podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rzymie. Aktorka, reżyserka i producentka filmowa we włoskiej stolicy pojawiła się z dwiema najstarszymi córkami: Zaharą i Shiloh.

"Eternals" - o czym jest film?

"Eternals" - najnowsza produkcja należącej do The Walt Disney Company Marvel wytwórni Marvel Studios - opowiada o losach nowej grupy superbohaterów. To kosmici, którzy żyli na Ziemi i potajemnie kierowali ludzkością od siedmiu tysięcy lat.