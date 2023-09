"Uratowało mnie to, że mam dzieci". Angelina Jolie o życiu i rozstaniu z Bradem Pittem

- Miałam 26 lat, gdy zostałam matką. Całe moje życie się zmieniło. To, że mam dzieci, uratowało mnie i nauczyło inaczej funkcjonować w świecie - przyznała Jolie, rozmawiając z redaktorką "Vogue'a" Chiomą Nnadi. - W ostatnim czasie doszłam do wniosku, że byłabym w dużo mroczniejszym punkcie, gdybym nie chciała żyć dla nich - wyznała aktorka, dodając, że "w młodości była dość mroczna". - Nie byłam jednym z popularnych dzieciaków, byłam buntowniczką - wyjaśniła.

Jolie odniosła się również do rozstania z byłym mężem. Aktorka przyznała, że z powodu rozwodu siedem lat temu zdecydowała się ograniczyć swoją aktywność zawodową. - (Jako rodzina – red.) mieliśmy wiele do przepracowania. Wciąż odnajdujemy swoje miejsce - podkreśliła. Gwiazda powiedziała też, że praca nad kolekcją ubrań była dla niej w pewnych aspektach "terapeutyczna". - Chcę zmienić wiele aspektów swojego życia. To dla mnie krok naprzód - zaznaczyła.