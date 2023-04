Angelina Jolie na kolacji w Białym Domu. Zabrała ze sobą syna 

Angelina Jolie i Maddox na kolacji w Białym Domu

Jolie po raz ostatni odwiedziła Koreę Południową przed czterema laty, gdy jej syn Maddox rozpoczynał studia na tamtejszym Uniwersytecie Yonsei. W 2022 roku książka "Know Your Rights and Claim Them" (Znaj swoje prawa i się ich domagaj - red.), której aktorka jest współautorem, miała swoją premierę w Korei. Wcześniej Jolie wielokrotnie podróżowała do Seulu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością humanitarną.