Koniec batalii prawnej Angeliny Jolie i Brada Pitta. Jest oświadczenie
Oświadczenie byłej pary w czwartek cytuje między innymi portal BBC. "W trosce o całą naszą rodzinę zawarliśmy ugodę poza sądem i nie będziemy udzielali dalszych komentarzy" - czytamy.
Posiadłość Chateau Miraval znajduje się w niewielkiej miejscowości Correns w południowej Francji. Oprócz XVII-wiecznego zamku z 35 sypialniami i winnicy na jej terenie znajdują się między innymi dwa baseny, sala balowa i teatr. Jolie i Pitt kupili Chateau Miraval w 2008 roku za 28 milionów dolarów. To tutaj sześć lat później wzięli ślub.
Amerykańscy aktorzy w 2016 zdecydowali się na rozwód, który sfinalizowali w 2019 roku. Rozstanie nie oznaczało jednak końca batalii prawnej.
Spór o winnicę
W 2022 roku Pitt pozwał byłą żonę twierdząc, że złamała umowę, samowolnie sprzedając udziały w winnicy spółce Tenute del Mondo. Pitt stwierdził - przypomina portal CNN w czwartek - że było to "mściwe" oraz "bezprawne" posunięcie, które zniszczyło przestrzeń będącą dla niego drugim domem.
Jolie twierdziła, że nie zawierała takiej umowy oraz że sprzedała swoją część udziałów, starając się uzyskać "niezależność finansową" od Pitta, a także "zamknąć ten głęboko bolesny i traumatyczny rozdział życia jej i jej dzieci". Ponadto Jolie oskarżyła byłego męża o napaść podczas podróży prywatnym samolotem w 2016 roku.
Dochodzenie w sprawie zachowania aktora w samolocie przeprowadziło FBI oraz amerykańscy urzędnicy odpowiedzialni za ochronę dzieci. Pod koniec 2016 roku FBI oświadczyło, że nie będzie kontynuować dochodzenia, a prokuratura federalna nie wniosła żadnych zarzutów.
Jolie i Pitt mają sześcioro dorosłych dzieci. Para poznała się na planie filmu "Pan i Pani Smith" na przełomie 2003 i 2004 roku. Pitt był wówczas mężem aktorki Jennifer Aniston, Jolie była po rozwodzie z Billem Bobem Thorntonem.