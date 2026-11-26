Kultura i styl Koniec batalii prawnej Angeliny Jolie i Brada Pitta. Jest oświadczenie Maciej Wacławik |

Angelina Jolie i Brad Pitt na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Denis Makarenko/Shutterstock

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Oświadczenie byłej pary w czwartek cytuje między innymi portal BBC. "W trosce o całą naszą rodzinę zawarliśmy ugodę poza sądem i nie będziemy udzielali dalszych komentarzy" - czytamy.

Posiadłość Chateau Miraval znajduje się w niewielkiej miejscowości Correns w południowej Francji. Oprócz XVII-wiecznego zamku z 35 sypialniami i winnicy na jej terenie znajdują się między innymi dwa baseny, sala balowa i teatr. Jolie i Pitt kupili Chateau Miraval w 2008 roku za 28 milionów dolarów. To tutaj sześć lat później wzięli ślub.

Chateau Miraval w Correns na południu Francji Źródło zdjęcia: Abaca/PAP/EPA

Amerykańscy aktorzy w 2016 zdecydowali się na rozwód, który sfinalizowali w 2019 roku. Rozstanie nie oznaczało jednak końca batalii prawnej.

Spór o winnicę

W 2022 roku Pitt pozwał byłą żonę twierdząc, że złamała umowę, samowolnie sprzedając udziały w winnicy spółce Tenute del Mondo. Pitt stwierdził - przypomina portal CNN w czwartek - że było to "mściwe" oraz "bezprawne" posunięcie, które zniszczyło przestrzeń będącą dla niego drugim domem.

Angelina Jolie i Brad Pitt pobrali się w 2014 roku, w 2016 Jolie wniosła sprawę o rozwód Źródło zdjęcia: Denis Makarenko/Shutterstock

Jolie twierdziła, że nie zawierała takiej umowy oraz że sprzedała swoją część udziałów, starając się uzyskać "niezależność finansową" od Pitta, a także "zamknąć ten głęboko bolesny i traumatyczny rozdział życia jej i jej dzieci". Ponadto Jolie oskarżyła byłego męża o napaść podczas podróży prywatnym samolotem w 2016 roku.

Dochodzenie w sprawie zachowania aktora w samolocie przeprowadziło FBI oraz amerykańscy urzędnicy odpowiedzialni za ochronę dzieci. Pod koniec 2016 roku FBI oświadczyło, że nie będzie kontynuować dochodzenia, a prokuratura federalna nie wniosła żadnych zarzutów.

Jolie i Pitt mają sześcioro dorosłych dzieci. Para poznała się na planie filmu "Pan i Pani Smith" na przełomie 2003 i 2004 roku. Pitt był wówczas mężem aktorki Jennifer Aniston, Jolie była po rozwodzie z Billem Bobem Thorntonem.