Angelina Jolie i Brad Pitt wciąż walczą o opiekę nad dziećmi. Po apelacji aktorki odsunięto sędziego

Angelina Jolie odniosła sukces w batalii sądowej z byłym mężem Bradem Pittem. Na jej wniosek sędzia, który decydował w sprawie praw do opieki nad dziećmi aktorskiej pary, został wyłączony ze sprawy z powodu relacji biznesowych z prawnikami Pitta. Konflikt na tle opieki nad dziećmi trwa między gwiazdami kina od 2016 roku, odkąd Jolie złożyła pozew o rozwód.

Konflikt o sprawowanie opieki nad dziećmi rozpoczął się we wrześniu 2016 roku, gdy Angelina Jolie złożyła pozew rozwodowy. Prawnicy aktorki przekazali wówczas, że powodem rozstania były "różnice nie do pogodzenia" w kwestii wychowywania dzieci. Orzeczenie rozwodowe zapadło w kwietniu 2019 roku. Wydał je sędzia kalifornijskiego Sądu Najwyższego John Ouderkirk. Nie rozwiązano wówczas jednak kwestii opieki nad szóstką dzieci wychowywanych przez parę. W związku z tym, że najstarszy Maddox osiągnął pełnoletniość, został on wyłączony ze sporu.