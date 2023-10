Aneta Szyłak nie żyje. Kuratorka i krytyczka sztuki miała 64 lata

"Aneta Szyłak zmarła po długiej chorobie 31 października 2023 roku" - przekazano w komunikacie na oficjalnym portalu miasta Gdańska. We wtorek przed południem polska sekcja AICA opublikowała na Facebooku czarno-białe zdjęcie zmarłej z krótkim opisem: "Do zobaczenia Aneto...". "Do zobaczenia po drugiej stronie tęczy, kochana Anetko" - napisała w mediach społecznościowych Aleksandra Grzonkowska, kierowniczka NOMUS - Nowego Muzeum Sztuki.