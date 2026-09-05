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Kultura i styl

"Każdy będzie miał swoje 15 minut sławy". Król pop-artu wraca do miasta swoich przodków

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Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Donald Warhol: Dziękuję za przybycie tutaj. To pokazuje, jak ważne jest to miejsce dla świata
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: PSK
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Wujek Andy nauczył mnie, że każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Nie kategoryzuj ludzi, ale poznaj ich, znajdź to, co czyni ich wyjątkowymi. To o wiele zdrowsze, niż marginalizowanie ich tylko dlatego, że nie są tacy jak ty - mówi Donald Warhola, bratanek artysty. Po trzech latach przerwy w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarto Muzeum Sztuki Nowoczesnej poświęcone Andy'emu Warholowi.

Jasna twarz, smutne oczy schowane za ciemnymi okularami, ekscentryczny styl i charakterystyczna, srebrzysta fryzura. Nie trzeba być znawcą sztuki ani szczególnym koneserem popkultury, by rozpoznać Andy'ego Warhola.

Puszka zupy Campbell’s, butelka Coca-Coli, twarz Marilyn Monroe - król pop-artu potrafił zamieniać codzienne przedmioty i ikony popkultury w dzieła sztuki. Doskonale rozumiał siłę obrazu, sławy i mediów. Sam zresztą szybko stał się częścią świata, który tak chętnie portretował.

Nie ograniczał się do malarstwa. Filmował, fotografował, wydawał magazyn, prowadził słynną The Factory i otaczał się ludźmi tworzącymi nowojorską bohemę. Nie tylko tworzył sztukę. Sam stał się jej częścią.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Źródło zdjęcia: PSK

Sztuka dla wszystkich

Zdaniem Donalda jedną z najważniejszych idei, które przyświecały jego wujowi, było uczynienie sztuki dostępną dla każdego.

- Gdy dorastał, sztuka była raczej zarezerwowana dla bogatych i on sam nie czuł się wtedy jej częścią. Dlatego chciał stworzyć sztukę, z którą każdy mógł się utożsamić, przy której każdy mógł czuć się dobrze - mówi.

Stąd między innymi puszka zupy Campbell’s. Warhol sięgał po rzeczy, które każdy znał z codziennego życia.

- To symbol znany na całym świecie, coś bardzo powszechnego. Właśnie dlatego to wybrał – żeby każdy mógł poczuć, że ta sztuka jest dla niego. Coś kompletnie normalnego - tłumaczy Donald Warhola.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych prac Andy'ego Warhola
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych prac Andy'ego Warhola
Źródło zdjęcia: PSK

Podobnie było z portretami gwiazd. Większość ludzi miała przecież swojego idola czy ulubioną gwiazdę.

- Nieważne, czy to postać celebryty, czy zwyczajny przedmiot codziennego użytku. Chodziło o to, aby każdy mógł znaleźć w tym coś dla siebie - mówi.

- Nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, żeby zrozumieć znaczenie zupy w puszce czy rozpoznać znaną twarz - przekonuje.

Marilyn Monroe okiem Andy'ego Warhola
Marilyn Monroe okiem Andy'ego Warhola
Źródło zdjęcia: PSK

Dziś obrazy Warhola wydają się niemal oczywiste. Kiedy jednak powstawały, dla wielu osób były czymś zupełnie nowym.

Warhol filmował zwyczajne czynności, ludzi siedzących przed kamerą, codzienne sytuacje. Pokazywał rzeczy, które wcześniej nie wydawały się materiałem na sztukę.

- Na początku, gdy zaczął tworzyć swoje portrety i filmy, wydawało się to ludziom dziwne, czasem nawet szokujące. Myśleli: co on wyprawia? - opowiada Donald.

Dziś trudno o większy kontrast. Internet pełen jest nagrań z codziennego życia, relacji i transmisji. Ludzie pokazują innym, co jedzą, gdzie są i co robią.

Warhol robił to dziesiątki lat wcześniej. Zawsze miał przy sobie aparat, kamerę albo dyktafon.

- Robił to, co my robimy teraz dzięki technologii, tylko w bardziej analogowy sposób. Myślę, że był po prostu człowiekiem urodzonym przed swoim czasem - mówi jego bratanek.

Andy Warhol
Andy Warhol
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

"Każdy będzie miał swoje 15 minut sławy"

Warhol nie tylko obserwował świat celebrytów. Sam stał się jedną z jego największych ikon.

Jego słynne zdanie o tym, że w przyszłości każdy będzie miał swoje 15 minut sławy, dziś brzmi wyjątkowo aktualnie.

"W przyszłości każdy będzie sławny przez 15 minut"
"W przyszłości każdy będzie sławny przez 15 minut"
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

- Moim zdaniem to było niesamowicie prorocze. Jeszcze przed czasami mediów społecznościowych i 24-godzinnych serwisów informacyjnych przewidywał, jak będzie wyglądało społeczeństwo - mówi Donald Warhola.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Źródło zdjęcia: PSK

Dziś influencerzy, podcasterzy czy twórcy internetowi mogą zdobyć ogromną popularność praktycznie z dnia na dzień. Warhol zainteresowanie sławą i mediami przewidział na długo przed erą internetu.

Nieśmiały chłopiec z pędzlem

Za ikoną pop-artu krył się człowiek, który jako dziecko nie zawsze potrafił odnaleźć się wśród rówieśników.

Donald opowiada historię, którą przekazał mu jego ojciec John, brat Andy’ego. Warhol był nieśmiały i bywał dręczony przez inne dzieci.

Miał jednak talent, który pomagał mu zdobyć akceptację.

Rysunek młodego Andy'ego
Rysunek młodego Andy'ego
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

- Mój ojciec opowiedział mi, jak jego rówieśnicy mówili: "Nie dręcz Andy’ego, nawet jeśli jest mały i chudy, bo on namaluje twoje zdjęcie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wyglądasz, idź pogadaj z Andym, a on cię narysuje" - wspomina Donald.

Sztuka stała się dla Warhola sposobem komunikowania się z innymi. Nie oznaczało to, że przestał być outsiderem, nieśmiały był także w dorosłym życiu, ale nauczył się wykorzystywać to, co potrafił.

- To był jego sposób na pokazanie, że sztuka jest uniwersalnym językiem, który każdy może zrozumieć na swój sposób. Nie ma w niej jednej właściwej interpretacji - mówi Donald.

Prace Andy'ego Warhola w muzeum
Prace Andy'ego Warhola w muzeum
Źródło zdjęcia: PSK

Jak dodaje, właśnie dlatego nie trzeba mieć specjalnego talentu ani wykształcenia, żeby tworzyć.

- Jeśli nie masz innych talentów, po prostu weź pędzel i papier i maluj. Nie ma złych czy dobrych prac. Chodzi o to, co chcesz wyrazić. I to Andy robił jako dziecko. Tak wyrażał swoje emocje - podkreśla nasz rozmówca.

Dawał głos "innym" i marginalizowanym

Doświadczenia z dzieciństwa miały wpływ na to, jak Warhol patrzył na innych ludzi. Fascynowali go ci, którzy nie pasowali do powszechnych schematów.

- Normalni ludzie wydawali mu się nudni. Ci, którzy byli inni, byli ekscytujący, zabawni - mówi jego bratanek. - Wujek Andy nauczył mnie, że każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Warto dostrzegać to, co sprawia, że ludzie są wyjątkowi. To znacznie lepsze podejście niż ocenianie kogoś negatywnie tylko dlatego, że nie jest taki jak ty - dodaje.

To jedna z najważniejszych lekcji, jakie wyniósł z relacji ze słynnym wujem.

- Nie kategoryzuj ludzi, ale poznaj ich, znajdź to, co czyni ich wyjątkowymi - podkreśla.

Wszystko zaczęło się tutaj

Muzeum Sztuki Nowoczesnej im. Andy’ego Warhola w Medzilaborcach powstało w 1991 roku. Po trzyletniej, gruntownej renowacji w piątek ponownie otworzyło się dla publiczności.

Dlaczego Medzilaborce? Bo tutaj sięgają rodzinne korzenie artysty. Rodzice Warhola - Julia i Ondrej - wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych z regionu dzisiejszej północno-wschodniej Słowacji. Andy urodził się już w Pittsburghu, ale związki jego rodziny z tym regionem stały się fundamentem historii muzeum.

Donald uważa, że właśnie tutaj należy szukać ważnej części źródeł jego osobowości i twórczości.

- To, co widział u swoich rodziców: ich miłość do kultury, tańców, śpiewu i Kościoła, miało ogromny wpływ na jego twórczość - mówi.

Rodzice Warhola wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, gdy byli bardzo biedni. Andy dorastał w Pittsburghu, później wyjechał do Nowego Jorku i z czasem stał się jednym z najbardziej wpływowych artystów XX wieku.

- Andy miał wiele trudności jako dziecko, ale najbardziej podziwiam u niego to, że się nie poddał. Jego rodzina i otoczenie pokazały mu, jak ważna jest ciężka praca i wytrwałość - mówi Donald.

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Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Źródło: tvn24.pl

Po remoncie muzeum zyskało nowy wygląd, nowe sale wystawowe i przestrzenie edukacyjne. Pojawiły się też interaktywne technologie, a eksponaty mają być teraz lepiej chronione i prezentowane. Najważniejszą częścią ekspozycji pozostaje kolekcja oryginalnych prac Andy’ego Warhola oraz materiały dokumentujące jego życie, twórczość i rodzinne korzenie.

Ponowne otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji przyciągnęło tłumy
Ponowne otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji przyciągnęło tłumy
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Źródło zdjęcia: PSK
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Źródło zdjęcia: PSK
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Źródło zdjęcia: PSK
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Źródło zdjęcia: PSK
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Źródło zdjęcia: PSK
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Źródło zdjęcia: PSK
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji ponownie otwarte
Źródło zdjęcia: PSK

Otwarcie przyciągnęło tłumy. - Wiem, że wujek Andy byłby tym zachwycony, szczególnie widząc tutaj tyle dzieci - on naprawdę je uwielbiał. To niesamowite, ile pasji i ekscytacji wzbudza dziś jego twórczość - mówi nam Donald Warhola.

Dodaje też: - Nigdy nie chodziło tylko o niego. Najważniejsze było to, co poprzez sztukę mógł dać innym. Jego postawa nauczyła mnie akceptacji i otwartości na różnorodność. W jego pracach widać to podejście - są dostępne dla każdego i nikogo nie wykluczają. Jego dorobek inspiruje do otwartości, ciekawości świata i życzliwości wobec innych. To bardzo ważna lekcja.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Andy WarholSztukaSztuka współczesnaSłowacjaMuzeumMarilyn Monroe
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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