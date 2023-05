Nie żyje Andy Rourke, basista legendarnego zespołu

Nie żyje basista The Smiths

Andy Rourke był basistą brytyjskiego zespołu The Smiths, grającego w latach 80. Zespół zyskał dużą popularność i przeszedł do historii jako jeden z czołowych przedstawicieli alternatywnego rocka. Rourke nagrał z zespołem takie przeboje jak "This Charming Man", czy "There Is a Light That Never Goes Out". Występował również z grupą Freebass oraz nagrywał m.in. z Sinead O'Connor, The Pretenders, Ianem Brownem i wokalistką Cranberries, Dolores O'Riordan.