Podano przyczynę śmierci Andy'ego Fletchera. "Odszedł bez przedłużającego się cierpienia"

W niedzielę 26 czerwca na profilu zespołu Depeche Mode pojawił się nowy, obszerny wpis. "Kilka tygodni temu otrzymaliśmy wyniki sekcji zwłok" - napisali muzycy na Instagramie. Przekazali, że udostępniają te informacje na prośbę rodziny zmarłego. Przyczyną śmierci Andy'ego Fletchera był tętniak rozwarstwiający aorty (tętnicy głównej). "Choć odszedł dużo, dużo za wcześnie, to w sposób naturalny, bez przedłużającego się cierpienia" - napisano we wpisie.

Depeche Mode dziękuje fanom i wspomina pogrzeb

We wpisie muzycy Depeche Mode wrócili do chwil, kiedy świat obiegła informacja o śmierci "Fletcha". "To było niesamowite, oglądać wasze zdjęcia, czytać wasze słowa, przekonać się, ile Andy dla was wszystkich znaczył. Możecie sobie wyobrazić, jak dziwne i smutne były dla nas ostatnie tygodnie. Czuliśmy się zdezorientowani" - napisali. Podziękowali też fanom za "miłość i wsparcie" jakie otrzymali oni oraz rodzina Andy'ego Fletchera.