Andrzej Wat nie żyje. Historyk sztuki i pisarz miał 90 lat

Andrzej Wat, który od połowy lat 60. mieszkał we Francji, zmarł w piątek - dowiedział się portal tvn24.pl. "Ojciec odszedł spokojnie w miniony piątek" - przekazał Francois Wat - jego syn - w wiadomości do Marka Nowowiejskiego, producenta filmu Roberta Glińskiego "Wszystko co najważniejsze" o Aleksandrze Wacie. "Polska była życiową pasją jego i jego rodziny" - dodał Francois.