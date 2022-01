Andre Leon Talley nie żyje. "Tytan dziennikarstwa o modzie" miał 73 lata

Nim trafił do amerykańskiej redakcji "Vogue'a", pracował między innymi dla "New York Timesa". W 1983 roku rozpoczął pracę w "Vogue'u" najpierw jako szef działu informacji o modzie, później - w 1988 roku - został dyrektorem kreatywnym pisma. W 1995 roku na krótko rozstał się z tytułem, a po powrocie w 1998 roku objął stanowisko editor-at-large (redaktor współpracujący z magazynem), które pełnił do 2013 roku.

Andre Leon Talley - wpływowy redaktor i doradca Obamów

W 2007 roku magazyn "Out" umieścił Talleya w zestawieniu "50 Most Powerful Gay Men and Women in America" ("50 najbardziej wpływowych homoseksualnych kobiet i mężczyzn w Ameryce"). Nie określał się jako gej, ale mówił, że jego seksualność jest płynna. W 2017 roku powstał film dokumentalny Kate Novack o Talleyu "The Gospel According to Andre", który światową premierę miał w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto i zyskał entuzjastyczne recenzje krytyków.