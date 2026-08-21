Kultura i styl Andre zignorował jedno badanie. Dwa lata później dowiedział się, że umiera

"Andre is an idiot", reż. Tony Benna Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: TVN24

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Andre Ricciardi zawodowo zajmował się reklamą, pracował dla największych światowych marek. Wiedział więc, jak przyciągać uwagę, jak opowiadać historie i jak sprawić, żeby ludzie zapamiętywali przekaz. Gorzej szło mu z robieniem tego, co w życiu ważne i rozsądne.

Kiedy skończył 50 lat, jego najlepszy przyjaciel Lee zaproponował wspólną wizytę u lekarza i zrobienie kolonoskopii. Lee badanie zrobił, Andre nie. Nie dlatego, że nie miał dostępu do lekarza, czy że nie było go stać. Nie dlatego, że coś ważnego mu uniemożliwiało badanie. Po prostu je odłożył to "kiedyś".

Dwa lata później Andre zaobserwował krew w stolcu i usłyszał diagnozę: rak jelita grubego w czwartym stadium. Przerzuty do innych narządów. Leczenie będzie miało na celu wydłużenie życia i poprawę jego komfortu, bez szans na wyjście z choroby.

Kiedy zadzwonił do matki, żeby jej o tym powiedzieć, jej reakcja - przynajmniej w wersji, którą później opowiadał - była brutalnie prosta. Uznała go za idiotę. Tak narodził się tytuł filmu "Andre jest idiotą".

Kolonoskopia to najskuteczniejsze badanie profilaktyczne

Nie chodzi jednak tylko o Andre. Większość z nas doskonale wie, że powinna się regularnie badać. Wie też, że powinna więcej się ruszać, zdrowiej jeść, mniej pracować, wcześniej chodzić spać i nie ignorować niepokojących sygnałów organizmu.

A mimo to znajdujemy dziesiątki powodów, żeby zrobić to później. Bo nic nas nie boli. Bo nie mamy czasu. Bo przecież dbamy o siebie. Bo "nas to nie dotyczy". Bo boimy się wyniku.

Rak jelita grubego szczególnie dobrze wykorzystuje ten mechanizm. Przez wiele lat może rozwijać się bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia to najskuteczniejsze badanie profilaktyczne, które pozwala wykryć wczesne zmiany nowotworowe.

Ryzyko zachorowania na ten raka jelita rośnie po 50. roku życia; dziewięć na dziesięć osób, które zachorowały na nowotwór, ma ponad 50 lat. NFZ szacuje, że populacja, która może zostać objęta programem badań przesiewowych, liczy około ośmiu milionów osób.

Kolonoskopia trwa zwykle kilkadziesiąt minut. Andre przez lata miał już tylko jedną odpowiedź na pytanie, czy warto ją zrobić. Warto.

"Andre jest idiotą". Film o umieraniu, przy którym ludzie się śmieją

Po diagnozie Andre zrobił coś nieprzewidywalnego. Zadzwonił do swojego przyjaciela, reżysera Tony'ego Benny i zaproponował mu film o własnym umieraniu .Nie chciał kolejnego filmu, w którym chorobie towarzyszą wyłącznie smutna muzyka, szpitalne korytarze i łzy bliskich. Chciał zrobić komedię.

Kamera towarzyszy mu więc podczas leczenia, rozmów z lekarzami i bliskimi, kolejnych dobrych i złych wiadomości. Andre żartuje z raka, terminalnej diagnozy, chemioterapii, własnego ciała, lekarzy i w końcu ze śmierci.

A potem nagle przestaje być śmiesznie. Widz i sam bohater filmu jakby przypominają sobie, jaka jest stawka tej historii. Andre chce jeszcze być ojcem i mężem. Chce pracować. Chce rozśmieszać ludzi. Chce zrozumieć, co właściwie znaczy umieranie. Chce też, żeby z jego własnej idiotycznej decyzji wynikło coś użytecznego dla innych.

"The Guardian" pisał o "Andre jest idiotą" jako o boleśnie szczerym i niezwykle zabawnym spojrzeniu na mierzenie się ze śmiercią. "The Hollywood Reporter " opisał go jako jednocześnie zabawnym, smutnym i niekomfortowym, a przy tym "pilnym ogłoszeniem w interesie publicznym i dokumentalnym memento mori".

Publiczność festiwalu filmowego w Sundance przyznała mu nagrodę dla najlepszego amerykańskiego dokumentu, a Parker Laramie otrzymał tam również nagrodę za montaż. Jury podkreślało, że film pozwala widzowi zobaczyć jednocześnie piękno i humor ostatnich lat życia.

- Były owacje na stojąco i to było dla mnie surrealistyczne uczucie, jakbym unosił się w powietrzu – mówił reżyser filmu Tony Benna w rozmowie z "Guardianem". - Ludzie podchodzili do mnie i mówili, że żałują, że nie widzieli tego filmu, gdy usłyszeli swoją diagnozę, bo czuliby się wtedy mniej przestraszeni, mniej wściekli, mniej odizolowani - dodał.

Andre zrobił z własnego błędu ostatnią kampanię

Jest w tym filmie i decyzji o jego powstaniu coś bardzo charakterystycznego dla człowieka reklamy. Skoro nie może już zmienić swojej decyzji, może przynajmniej sprawić, żeby inni ją zapamiętali. Film staje się więc ostatnią kampanią Andre. Tyle że zamiast sprzedawać produkt, sprzedaje prostą myśl: nie bądź takim idiotą jak ja. Zrób badanie.

Ale "Andre jest idiotą" działa też dlatego, że po pewnym czasie kolonoskopia przestaje być w nim najważniejsza. Zostaje znacznie bardziej niewygodne pytanie: co jeszcze odkładamy "na kiedyś"? Jakie inne badanie? Spotkanie? Zmianę? Rozmowę?

Andre Ricciardi zmarł 21 grudnia 2023 roku.

Film "Andre jest idiotą" (reż. Tony Benna) można oglądać od 21 sierpnia, od godz. 20:00 w TVN24+.