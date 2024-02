Amy Schumer cierpi na zespół Cushinga. Wyjaśnia, dlaczego powiedziała o tym publicznie

Po występie Amy Schumer w popularnym programie telewizyjnym w internecie pojawiło się wiele niewłaściwych uwag na temat tego, jak zmienił się jej wygląd. Aktorka odniosła się do nich wyjaśniając, że zdiagnozowano u niej zespół Cushinga. W wywiadzie dla News Not Noise powiedziała o objawach, tłumacząc, dlaczego zdecydowała się mówić o tym publicznie.

Po tym, jak Amy Schumer w połowie lutego gościła w programie "The Tonight Show with Jimmy Fallon", w sieci pojawiło się wiele komentarzy na temat tego, jak zmienił się jej wygląd. Amerykańska aktorka i komiczka odpowiedziała na nieprzyjemne uwagi wpisem w mediach społecznościowych, informując, że "ma chorobę autoimmunologiczną, o której każda kobieta powinna przeczytać" i "dziękując" za "opinie na temat swojej twarzy".

Amy Schumer o zespole Cushinga

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla serwisu News Not Noise Amy Schumer ujawniła, że cierpi na zespół Cushinga. Jest to związane z podwyższonym stężeniem glikokortykosteroidów (GKS) we krwi, co przekłada się na nadmiar kortyzolu. Wśród objawów wymienia się m.in. otyłość centralną z nagromadzeniem tkanki tłuszczowej na twarzy (tzw. księżycowa twarz), łatwe męczenie się, nadmierny apetyt, zanik mięśni kończyn dolnych i górnych, podwyższone ciśnienie tętnicze, rumień twarzy, rozstępy, trądzik, nadmierne owłosienie typu męskiego u kobiet (hirsutyzm), łatwe tworzenie się siniaków, obrzęki.