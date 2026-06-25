Piątka Polaków wśród nowych członków amerykańskiej Akademii Filmowej

Maciek Szczerbowski o oscarowych kulisach Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/dzięki uprzejmości Kina Muza i Festiwalu Animator w Poznaniu

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Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (znana również jako Akademia Filmowa, AMPAS) zajmuje się rozpowszechnianiem i promowaniem sztuki filmowej. Natomiast znana jest przede wszystkim z corocznych nagród, potocznie określanych Oscarami (właściwa nazwa to Nagroda Akademii Filmowej za Wybitne Osiągnięcia).

AMPAS poinformowała, że w tym roku do członkostwa zaproszonych zostało 529 osób. Na tej liście znalazło się 95 nominowanych do Oscara, w tym 21 zdobywców tej nagrody.

Członkostwo w Akademii FIlmowej otrzymuje się właśnie na zaproszenie, to znaczy nie można samemu wnioskować o przystąpienie do tej organizacji, ale trzeba zostać poleconym przez tych, którzy do Akademii już należą. Natomiast osoby, które otrzymały nominację do Oscara są zapraszane do Akademii automatycznie. Po otrzymaniu zaproszenia, dana osoba decyduje, czy chce być członkiem AMPAS, czy nie. Akademia składa się z 19 branż ("branches"), zrzeszających przedstawicieli poszczególnych profesji filmowych (aktorki, montażyści, dźwiękowcy, scenarzyści, autorzy zdjęć filmowych i tak dalej). Można przynależeć tylko do jednej z nich.

W komunikacie AMPAS czytamy, że wybór nowych członków odbywa się na podstawie kwalifikacji zawodowych zapraszanej osoby. Jednocześnie dla Akademii priorytetowym jest także uwzględnienie kwestii związanych z pełną reprezentacją społeczną, inkluzywnością oraz równością. "Tegoroczną grupę zaproszonych stanowi 42 procent kobiet, 56 procent to osoby należące do grup niedoreprezentowanych, a 53 procent zaproszonych pochodzi z 60 państw i terytoriów spoza Stanów Zjednoczonych" - podkreślono w informacji.

Polacy wśród nowych członków Akademii. Kim są?

Na tegorocznej liście zaproszonych do Akademii znalazła się piątka Polaków. Są to: Andrzej Radka, Maciek Szczerbowski, Katarzyna Lewińska, Paweł Łoziński oraz Hania Rani.

Andrzej Radka Źródło zdjęcia: dzięki uprzejmości Kina Muza i Festiwalu Animator w Poznaniu

Andrzej Radka został zaproszony do branży animacji. Urodzony w 1968 roku artysta jest obecnie kierownikiem animacji w irlandzkim studiu Cartoon Saloon. Swoją karierę zaczynał na stanowisku asystenckim w studiu Hannah Barbera Polska w Bielsku-Białej w 1989 roku.

Radka w ciągu ostatnich dwóch dekad pracował przy 17 animacjach pełnometrażowych oraz licznych krótkich metrażach, a siedem z nich było nominowanych do Oscara. Są to między innymi "Sekret wilczej jagody" (reż. Tomm Moore, Ross Stewart), "Żywiciel" (reż. Nora Twomey), "Sekrety morza" (reż. Tomm Moore), "Późne popołudnie" (reż. Louise Bangall) oraz "Sekrety księgi z Kells" (reż. Tomm Moore, Nora Twomey). Radka był między innymi jednym z gości wykładu mistrzowskiego 16. Festiwalu Animator w Poznaniu.

Maciek Szczerbowski na planie "Dziewczynki, która płakała perłami" Źródło zdjęcia: fot. Martin Gros / National Film Board of Canada

Maciek Szczerbowski został zaproszony do branż: animacji oraz produkcji krótkometrażowych. Polsko-kanadyjski filmowiec wspólnie z Chrisem Lavisem firmę produkcyjną, która realizuje animowane krótkie metraże, projekty medialne i reklamowe. Świat filmowy zachwycili w 2007 roku krótką animacją "Madame Tutli-Putli", za którą otrzymali rok później nominację do Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany. Drugą oscarową nominację w tej samej kategorii otrzymali za poruszający film "Dziewczynka, która płakała perłami". I Oscara zdobyli.

Katarzyna Lewinska Źródło zdjęcia: Maurizio Gambarini/dpa/PAP/EPA

Katarzyna Lewińska zaproszona została do branży kostiumograficznej. Lewińska jest jedną z najbardziej cenionych polskich kostiumografek. Regularnie współpracuje z czołowymi polskimi filmowcami i filmowczyniami. W ciągu ostatnich dwóch dekad współpracowała z Agnieszką Holland, Andrzejem Wajdą, Kasią Adamik, Jerzym Skolimowskim, Małgorzatą Szumowską, Agnieszką Smoczyńską, Wojciechem Smarzowskim, Jackiem Bromskim, Piotrem Domalewskim, Jerzym Skolimowskim. Nominowana między innymi do nagrody Europejskie Kostiumy za film "Pokot" Agnieszki Holland i Kasi Adamik.

Paweł Łoziński Źródło zdjęcia: Kalbar/PAP

Paweł Łoziński został zaproszony do branży dokumentalnej. Jeden z najważniejszych i najciekawszych przedstawicieli polskiego współczesnego kina dokumentalnego. Debiutował w 1992 roku "Miejscem urodzenia" o Henryku Grynbergu, poszukującym śladów ojca zamordowanego w czasie II wojny światowej. W kolejnych dekadach zachwycał takimi dokumentami jak: "Taka historia", "Siostry", "Chemia", "Ojciec i syn", "Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham" czy "Film balkonowy". Ten ostatni doceniony został między innymi nominacją do nagrody Europejski Film Dokumentalny.

Hania Rani Źródło zdjęcia: CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Hania Rani zaproszona została do branży muzycznej. Hania Rani - czyli pochodząca z Gdańska Hanna Raniszewska - od kilku lat konsekwentnie umacnia swoją pozycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych Polek w świecie muzyki alternatywnej i filmowej.

W swoim dorobku filmowym ma muzykę do takich produkcji jak: „Rosalie" Stephanie Di Gusto, "The Giacomettis" Suzanne Fanzun, "Wald" Elisabeth Scharang, "Wyraj" Magdaleny Mistygacz i Jakuba Stoszka, "Whale's Song" Neelsa Castillona, serial "Wszystkie kwiaty Alice" z Sigourney Weaver w roli głównej, "Letnia książka" Charliego McDowella czy "Wartość sentymentalna" Joachima Triera. Za muzykę do tego ostatniego otrzymała nagrodę Europejska Kompozytorka 2026.

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Przed ogłoszeniem listy nowych członków, do AMPAS należało 11 319 osób. Wśród nich jest spora polska reprezentacja. Członkostwo w Akademii Filmowej posiadają między innymi: Agnieszka Holland, Paweł Pawlikowski, Jerzy Skolimowski, Agnieszka Smoczyńska, Magnus von Horn, Joanna Kulig, Jan Komasą, Dariusz Wolski, Janusz Kamiński, Łukasz Żal, Ewa Pszczyńska, Agnieszka Glińska czy Mateusz Pacewicz.