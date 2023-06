Złoty przycisk dla niewidomej uczestniczki "America's Got Talent". 17-latka zachwyciła jurorów

Pochodząca z Indonezji 17-letnia Putri Ariani wzięła udział w 18. edycji "America's Got Talent". Odcinek z jej udziałem wyemitowano we wtorek. Dziewczyna wykonała utwór swojego autorstwa, grając jednocześnie na pianinie, na co publiczność zareagowała żywiołowymi oklaskami. Tuż po występie podszedł do niej Simon Cowell i poprosił, aby wykonała jeszcze jedną piosenkę. Ariani zaśpiewała więc "Sorry Seems to be the Hardest Word" Eltona Johna, co również spotkało się z uznaniem publiczności.