Amber Heard w pierwszym wywiadzie po procesie. Nie ma pretensji do przysięgłych

Amber Heard udzieliła wywiadu dla stacji NBC. Pierwszego, odkąd sąd orzekł, że nie ma racji w procesie, który wytoczył jej były mąż Johnny Depp. Aktorka mówi, że rozumie przysięgłych, ale ma żal do mediów społecznościowych.

Całość wywiadu przeprowadzonego przez Savannah Guthrie ukaże się w poniedziałkowy wieczór na antenie NBC. Znane są już jednak jego fragmenty, w których aktorka mówi o niedawnej decyzji przysięgłych: - Nie mam do nich pretensji. Właściwie to rozumiem. [Johnny Depp] jest uwielbiany i ludzie czują, że go znają. Jest fantastycznym aktorem.

Heard uważa jednak za niesprawiedliwe to, co działo się w mediach społecznościowych. Materiały opatrzone hasztagiem #JusticeForJohnnyDepp (ang. sprawiedliwość dla Johnny’ego Deppa) na samym tylko TikToku wyświetlono ponad 20 miliardów razy. Tymczasem te z hasztagiem #JusticeForAmberHeard doczekały się zaledwie 27 milionów wyświetleń. Część postów domagała się przy tym ukarania aktorki.

- Nie przejmuję się tym, co ktoś o mnie myśli albo co sądzi o tym, co wydarzyło się w moim domu, w moim małżeństwie, za zamkniętymi drzwiami. Nie zakładam, że przeciętna osoba powinna wiedzieć takie rzeczy. Nie biorę więc tego do siebie - mówi Heard w wywiadzie. - Ale nawet ktoś, kto jest pewien, że zasługuję na cały ten hejt i jad, nawet jeśli myśli, że kłamię, wciąż nie mógłby spojrzeć mi w oczy i powiedzieć, że jego zdaniem przedstawienie sprawy w mediach społecznościowych było uczciwe. Nie możesz mi powiedzieć, że twoim zdaniem to było fair - podkreśliła aktorka.

Amber Heard i Johnny Depp S. Hussein/WireImage/Getty Images, D. Kitwood/Getty Images

Amber Heard kontra Johnny Depp - podsumowanie sporu

Johnny Depp oskarżył swoją byłą żonę o zniesławienie, gdy w felietonie prasowym zasugerowała, że był on sprawcą przemocy domowej. Zdaniem jego i jego prawników naraziło go to na wymierne straty finansowe związane z brakiem angażu do kolejnych produkcji filmowych. Zażądał od Amber Heard 50 mln dolarów odszkodowania. Ostatecznie aktorka musi zapłacić mu 10,35 mln dolarów, a on jej - bo w odpowiedzi sama wytoczyła mu proces, w którym sąd uznał część jej racji - 2 mln dolarów.

Autor:cia//am

Źródło: NBC