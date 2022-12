Amber Heard podjęła decyzję w sprawie przeciwko Johnny'emu Deppowi. Po "głębokim namyśle"

Amber Heard podjęła decyzję o ugodzie w sprawie o zniesławienie, wniesionej przeciwko niej przez jej byłego męża Johnny'ego Deppa. Ogłosiła to w poście na Instagramie w poniedziałek. 36-letnia Heard nazwała decyzję "bardzo trudną", dodając, że była ona poprzedzona "głębokim namysłem".

"Ważne jest dla mnie, aby powiedzieć, że to nigdy nie był mój wybór. Broniłam swojej prawdy, a robiąc to, wiedziałam, że moje życie jako kobiety zostało zniszczone. Oczernianie, z jakim spotkałam się w mediach społecznościowych, jest wzmocnioną wersją tego, w jaki sposób kobiety ponownie stają się ofiarami, kiedy się ujawnią" - napisała Heard.

W swoim oświadczeniu aktorka przedstawiła ugodę jako ostateczność, określając ją jako "okazję do wyzwolenia się od czegoś, od czego próbowała się uwolnić ponad sześć lat temu, i na warunkach, na które może się zgodzić". "Nie przyznaję się. To nie jest akt ustępstwa. Nie pozwolę się ograniczać ani kneblować mojego głosu" - dodała.

Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"Johnny Depp kontra Amber Heard". Pierwsza część dokumentu w TVN24 GO

Warunki ugody nie są znane

W czerwcu sąd orzekł, że Heard jest winna zniesławienia eksmałżonka i musi zapłacić mu 15 milionów dolarów odszkodowania. Sędzia prowadząca sprawę obniżyła je jednak następnie do 10,35 miliona dolarów, opierając się na przepisach stanu Wirginia. Równocześnie zdecydowano, że Depp musi zapłacić Heard dwa miliony dolarów, ławnicy uznali bowiem, że aktorka udowodniła jeden z trzech elementów zniesławienia pod jej adresem.

Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"Johnny Depp kontra Amber Heard". Druga część dokumentu w TVN24 GO

Heard powiedziała, że ugoda pozwoli jej spędzić czas "produktywnie i celowo". "Przez zbyt wiele lat byłam uwięziona w żmudnym i kosztownym procesie prawnym, który, jak się okazało, nie ochronił ani mnie, ani mojego prawa do wolności słowa. Nie mogę sobie pozwolić, by zaryzykować niemożliwy rachunek - taki, który jest nie tylko finansowy, ale także psychologiczny, fizyczny i emocjonalny" - napisała. "Kobiety nie powinny spotykać się z nadużyciami ani bankructwem za mówienie prawdy, ale niestety nie jest to rzadkością".