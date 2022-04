Amber Heard korzystała z kosmetyków, by zakryć siniaki? "Ten zestaw korektorów powstał po rozwodzie"

Firma Milani zarzuca jednak Amber kłamstwo i przekonuje, że nie mogła ona korzystać z kosmetyków sygnowanych ich logiem do zakrywania siniaków po pobiciu przez Johnny'ego Deppa. W opublikowanym na platformie TikTok filmiku firma poinformowała, że produkt Milani Conceal + Perfect All In One Concealer Kit, który miała wykorzystywać Amber, pojawił się na rynku w 2017 roku, a sprawa stosowania przemocy dotyczy lat 2014-2016. - Niech nagranie pokaże, że nasz zestaw do korekty został wprowadzony na rynek w 2017 roku - brzmi wpis pod filmikiem zamieszczonym w internecie.