Amanda Bynes trafiła na oddział psychiatryczny. Aktorka od lat zmaga się z poważnymi problemami

Amanda Bynes, amerykańska aktorka, trafiła na 72 godziny na oddział psychiatryczny - przekazał portal NBC News, powołując się na źródła blisko związane z 36-latką. Niemal rok temu sąd zadecydował o rozwiązaniu kurateli, którą gwiazda "Lakieru do włosów" objęta była przez osiem lat.

Amanda Bynes trafiła pod opiekę psychiatryczną

W 2013 roku aktorka, która rozpoczęła karierę jako dziecięca gwiazda w wieku siedmiu lat - a znana jest z m.in. udziału w takich produkcjach, jak "Czego pragnie dziewczyna", "Ona to on", "Łatwa dziewczyna", a przede wszystkim ze słynnego musicalu "Lakier do włosów" - została objęta kuratelą przez swoją matkę. Jak przyznała pięć lat później w wywiadzie dla magazynu "Paper", po zakończeniu kariery popadła w uzależnienie od narkotyków, zmagała się też z depresją. U gwiazdy stwierdzono również chorobę afektywną dwubiegunową.