Alon Aboutboul Źródło: WARREN TODA/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Alon Aboutboul zmarł we wtorek rano po zasłabnięciu na plaży HaBonim niedaleko Tel Awiwu - poinformował jego menedżer Mark Teitelbaum w rozmowie z magazynem "The Hollywood Reporter". W maju Aboutboul skończył 60 lat.

Izraelski portal Ynet cytuje świadków, którzy mieli usłyszeć od aktora, że źle się czuje po wyjściu z wody. - Wszyscy byli przerażeni. Wyszedł z wody i upadł na plaży - wskazał rozmówca Ynet. Pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej mężczyzny nie udało się uratować.

"Genialny aktor" i ojciec

Aboutboul debiutował w latach 80. Rozpoznawalność poza granicami Izraela zapewniła mu między innymi rola doktora Pavla w filmie "Mroczny rycerz powstaje" z 2012 roku. W dorobku miał również role w takich filmach jak "Miejsce w niebie", "Londyn w ogniu", "Monachium" i "Palec boży".

Menedżer Aboutboula w rozmowie z "The Hollywood Reporter" nazwał go "genialnym aktorem, prawdziwym artystą, izraelską ikoną". - Ale co ważniejsze, był kochającym ojcem czwórki dzieci i bliskim przyjacielem moim oraz wielu innych osób - podkreślił Teitelbaum.

OGLĄDAJ: TVN24 HD