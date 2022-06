Nie żyje Alec John Such, współzałożyciel zespołu Bon Jovi

Alec John Such, współzałożyciel i były basista zespołu Bon Jovi, nie żyje. O jego śmierci poinformował wokalista grupy, Jon Bon Jovi: "Jesteśmy załamani wiadomością o odejściu naszego drogiego przyjaciela. Będzie Cię brakowało" - napisał. Muzyk miał 70 lat.

Alec John Such występował z zespołem Bon Jovi w latach 1983-1994 i nagrał z nim takie przeboje jak "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer" i Bad Medicine". Powrócił na krótko w 2018 roku, by razem z kolegami wprowadzić grupę do Rock & Roll Hall of Fame.

"Był oryginalny. Jako współzałożyciel Bon Jovi, Alec miał ważny udział w formowaniu się grupy. Szczerze mówiąc, poznaliśmy się dzięki niemu" - napisał Jon Bon Jovi na Twitterze. Podkreślił, że zespół powstał dzięki Suchowi. Był przyjacielem z dzieciństwa perkusisty Tico Torresa, przyprowadził gitarzystę i autora tekstów Richiego Samborę, aby zobaczył występy zespołu.

"Alec był zawsze dziki i pełen życia. Te wyjątkowe wspomnienia wywołują uśmiech na mojej twarzy i łzę w oku. Będziemy za nim bardzo tęsknić" - napisał Jon Bon Jovi na Twitterze.

Such wspominał, że kiedy Bon Jovi zadzwonił do niego, by zaprosić go do dołączenia do zespołu, szybko zdał sobie sprawę, że wokalista ma wizję, jak ma wyglądać Bon Jovi. "Jestem bardzo szczęśliwy, że byłem częścią tej wizji" - pisał. Z zespołu odszedł w 1994 roku ze względu na zmęczenie: "Kiedy miałem 43 lata, zacząłem się wypalać. Czułem się jak w pracy, a ja nie chciałem chodzić do pracy. To był właśnie powód, dla którego dołączyłem do zespołu".

Muzyk miał 70 lat. Nie podano przyczyn jego śmierci.

Autor:wac//az

Źródło: BBC