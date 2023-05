Alec Baldwin dumnym dziadkiem. "Moje pierwsze dziecko ma pierwsze dziecko"

czytaj dalej

Rząd chce zwiększyć ochronę małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści w internecie. Projekt ustawy w tej sprawie trafił do Sejmu. "Dostęp do pornografii jest w Polsce zbyt łatwy" - podkreślono w uzasadnieniu do projektu. Przepisy mają nałożyć nowe obowiązki na dostawców internetu.