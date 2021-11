Śledztwo w sprawie wypadku na planie filmu "Rust". "Nie wszystkie osoby są chętne do aktywnej współpracy"

Nie wszystkie osoby związane ze sprawą są chętne do współpracy przy śledztwie po wypadku na planie filmu "Rust" - przekazał szeryf hrabstwa Santa Fe Adan Mendoza. - Nasza sugestia brzmi: przyjdź, wyjaśnij pewne fakty, pomóż nam zrozumieć, co dokładnie się wydarzyło. Nawet jeśli pan Dave Halls (asystent reżysera - red.) postrzega przebieg wydarzeń z tego dnia w inny sposób, to niech przyjdzie do nas i wyjaśni nam, co się stało - mówił. Asystent reżysera podał broń Alecowi Baldwinowi przed śmiertelnym postrzeleniem operatorki

Szeryf hrabstwa Santa Fe Adan Mendoza powiedział, że "nie wszystkie osoby związane ze sprawą przez to, że były na planie filmowym, są chętne do aktywnej współpracy w czasie śledztwa". - Jeśli chodzi o udział w kolejnych rozmowach, przesłuchaniach, nasza sugestia brzmi: przyjdź, wyjaśnił pewne fakty, pomóż nam zrozumieć, co dokładnie się wydarzyło. Nawet jeśli pan Dave Halls postrzega przebieg wydarzeń z tego dnia w inny sposób, to niech przyjdzie do nas i wyjaśni nam, co się stało - dodał.