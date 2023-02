Ukraińska rodzina zmarłej operatorki pozywa Baldwina. "Nie usłyszeli niczego od człowieka z bronią"

Rodzice i siostra Halyny Hutchins pozywają aktora Aleca Baldwina w związku ze śmiercią operatorki. Hutchins została śmiertelnie postrzelona z pistoletu, który trzymał w dłoni Alec Baldwin na planie filmu "Rust". Prawniczka krewnych Hutchins przyznała, że "nie usłyszeli niczego od Aleca Baldwina, człowieka z bronią", jak go określiła.

Według pozwu cywilnego, złożonego w czwartek 9 lutego w Sądzie Najwyższym w Los Angeles, obwinieni - Alec Baldwin i inne osoby zaangażowane w produkcję westernu "Rust" - celowo mieli spowodować szkody emocjonalne. Dokument mówi też o zaniedbaniu oraz utracie bliskiej osoby w wyniku przedwczesnej śmierci Hutchins, pisze CNN.

Rodzice i siostra operatorki, Olga Sołowiej, Anatolij Androsowycz i Swietłana Zemko mieszkają w Ukrainie i "zmagają się z tragedią", żyjąc "w samym środku wojny Putina" - przekazała cytowana przez CNN adwokat Gloria Allred na konferencji prasowej. Jak dodała, matka Hutchins jest pielęgniarką zajmującą się żołnierzami w szpitalu w Kijowie, a szwagier zmarłej walczy na froncie. Współpracujący z Allred prawnik John Carpenter powiedział, że rodzina nie mogła pojawić się na konferencji prasowej, ponieważ "toczy walkę na pierwszej linii frontu" wojny z Rosją.

Baldwin zawarł ugodę z mężem operatorki

Jesienią 2022 roku Matthew Hutchins, wdowiec po operatorce, zawarł ugodę skutkującą umorzeniem sprawy przeciwko Baldwinowi i producentom filmu. Cytowana przez CNN Allred zaznaczyła jednak, że złożony w czwartek pozew jest "konieczny", ponieważ pozostali członkowie rodziny Hutchins "również zasługują na sprawiedliwość", a Baldwin i zespół odpowiedzialny za produkcję filmu "Rust" nie skontaktowali się z krewnymi. - Nie usłyszeli niczego od Aleca Baldwina, człowieka z bronią - stwierdziła adwokat, dodając: - Z bronią, która zakończyła życie ich córki.

Jak podkreśliła, celem pozwu jest "wywalczenie sprawiedliwości", chociaż "nie ma prawdziwej sprawiedliwości, gdy ktoś został zabity".

Alec Baldwin został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. MEGA/GC Images/Getty Images

Baldwin i Hannah Gutierrez-Reed, odpowiedzialna za broń na planie filmu, pod koniec stycznia usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokurator okręgowa Mary Camack-Altwies wniosła oskarżenie po miesiącach spekulacji na temat tego, czy uzyska dowody na to, że aktor dopuścił się zaniedbań wystarczających na postawienie zarzutów karnych. Prawnik Baldwina, Luke Nikas ocenił, że decyzja o oskarżeniu jego klienta "zniekształca tragiczną śmierć Halyny Hutchins i stanowi straszną pomyłkę sądową". Zapowiedział wygranie walki z zarzutami. Jak odnotował "New York Times", jeśli sprawa trafi do sądu i ława przysięgłych orzeknie o winie któregoś z oskarżonych, grożą im kary więzienia od 18 miesięcy do 5 lat.

John Carpenter zaznaczył, że złożony w czwartek pozew cywilny ma inny cel od dochodzenia w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, chociaż "według prawników obie sprawy mogą mieć kilku wspólnych świadków" - przekazał portal CNBC. Nie przekazano na razie jakie są konkretne żądania rodziny zmarłej.

"Plan Halyny oraz jej rodziny zawsze zakładał, że Halyna sprowadzi swoją rodzinę do Stanów Zjednoczonych, aby mogli być razem - przekazali cytowani przez agencję Reutera przedstawiciele bliskich operatorki podczas konferencji prasowej - Ale teraz jej mama i siostra wiedzą, że ich marzenie o byciu razem z Halyną, Mattem i ich wnukiem Androsem nigdy się nie spełni. Wciąż jednak mają nadzieję, że pewnego dnia będą mogli zamieszkać w Stanach Zjednoczonych i być ważną częścią życia wnuka. Olga uważa Matthew Hutchinsa za swojego syna, a Swietłana jest przekonana, że ​​związek między Mattem i Halyną sprawił, iż uwierzyła, że ​​prawdziwa miłość jest możliwa. To czyni śmierć Halyny jeszcze trudniejszą do zniesienia".

Tragedia na planie westernu "Rust"

Do tragicznej śmierci 42-letniej operatorki filmowej Halyny Hutchins doszło w 2021 roku. Baldwin, stojąc twarzą do kamery, ćwiczył na planie filmowym w kościele używanie służącego w filmie jako rekwizyt rewolweru Colt 45 i miał nią śmiertelnie postrzelić kobietę. Wcześniej pierwszy asystent reżysera David Halls miał podać aktorowi broń, mówiąc, że jest "zimna", to znaczy bez ostrych naboi. Adwokat filmowej zbrojmistrz przekonywał, że nie miała ona pojęcia, skąd w rewolwerze znalazły się ostre naboje. Gutierrez-Reed nie była wówczas obecna na planie. Jak przypomina BBC, sam aktor zaprzeczył odpowiedzialności za strzelały i miał powiedzieć, że nie pociągnął za spust pistoletu.

