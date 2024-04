Alec Baldwin miał krzyczeć, przeklinać i nieustannie wszystkich ponaglać na planie filmu "Rust", a jego zachowanie zagrażało bezpieczeństwu - wynika z 32-stronicowego wniosku prokurator Kari Morrissey, do którego dotarły media. To nie jedyne zarzuty kierowane w nim pod adresem aktora, oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki Halyny Hutchins.

Proces Aleca Baldwina rozpocznie się 10 lipca . Aktorowi, który śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins na planie filmu "Rust" w 2021 roku, postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Opisano to jako "czyn popełniony przy całkowitym lekceważeniu lub obojętności dla bezpieczeństwa innych osób". W marcu za winną nieumyślnego spowodowania śmierci Halyny Hutchins została uznana Hannah Gutierrez-Reed, odpowiedzialna za broń palną podczas pracy nad westernem.

Z wniosku prokurator Kari Morrissey, którego fragmenty media opublikowały w poniedziałek, wynika, że Baldwin na planie filmu "krzyczał" i "przeklinał", a jego zachowanie zagrażało bezpieczeństwu. Prokurator wskazuje, że aktor "zupełnie nie panował nad emocjami i nie przejmował się tym, jak jego zachowanie wpłynie na ludzi wokół niego". "Świadkowie zeznali, że właśnie to zachowanie przyczyniło się do kompromisów w zakresie bezpieczeństwa na planie" - stwierdziła Morrissey we fragmencie cytowanym przez "Guardiana".