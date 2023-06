Prokuratura: ekspertka od broni "była na kacu", gdy Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę

Takie oskarżenia pojawiły się w dokumencie złożonym przez prokuraturę do sądu 9 czerwca. Był on odpowiedzią na majowy wniosek prawników Gutierrez-Reed, w którym apelowali oni o wycofanie ciążącego na niej zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokuratura zaznaczyła w swoim dokumencie, że oskarżona ma na swoim koncie nierozważne zachowania i w publicznym interesie jest, by w końcu "poniosła odpowiedzialność".