Alan Lancaster nie żyje. "Był integralną częścią sukcesu Status Quo"

Nie żyje Alan Lancaster, basista i jeden z założycieli zespołu Status Quo. Muzyk zmarł w wieku 72 lat. Basista wraz z grupą światową sławę zdobyli w latach 60. i 70. dzięki takim hitom jak "Rockin' All Over the World" i "Whatever You Want".

Informację o śmierci Lancastera potwierdził w niedzielę menedżer zespołu Simon Porter. Basista wraz z grupą światową sławę zdobyli w latach 60. i 70. dzięki takim hitom jak "Rockin' All Over the World" i "Whatever You Want". Według Official Charts Company cztery albumy zespołu osiągnęły status najlepiej sprzedających się w Wielkiej Brytanii.

Muzyk urodził się w 1949 roku w Peckham, w południowym Londynie. Ostatni koncert zagrał w 2014 roku. Ostatnie lata życia - jak podaje "Guardian" - spędził w Australii.

"Bardzo przykro mi słyszeć o odejściu Alana. Byliśmy przyjaciółmi przez wiele lat i razem osiągnęliśmy fantastyczny sukces. Był integralną częścią brzmienia i sukcesu Status Quo w latach 60. i 70." - napisał Rossi w oświadczeniu.

"W ostatnich latach nie byliśmy blisko, ale zawsze miło wspominam nasze początki. Kondolencje kieruję do żony Alana i całej jego rodziny" - dodał.

Specjalne oświadczenie po śmierci Lancastera wydał również Porter. "To strasznie smutna wiadomość, kondolencje kieruję do Dayle i rodziny. To była absolutna przyjemność móc ponownie zebrać oryginalny skład grupy na dwie w pełni wyprzedane trasy koncertowe w 2013 i 2014 roku i dać fanom Status Quo ostateczne dziedzictwo i tak trwałą pamięć" - napisał.

Jak podają media, Lancaster miał w ostatnich latach cierpieć na stwardnienie rozsiane.

Autor:pqv/kab

Źródło: Guardian