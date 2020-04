"Aktorzy mają rodziny, kredyty. Nie wiedzą, co będzie za chwilę. Dzwonią do mnie, ponieważ przyszłość maluje się czarno"

Cały czas pracujemy, staramy się przygotować na wszystkie ewentualności, na to, co się stanie, jak będzie trzeba ruszyć. Na razie nie gramy, przerwane są wszystkie próby, wszyscy ludzie czekają w gotowości, a ja robię wszystko, żeby jakoś fundację przeczołgać przez ten czas - powiedziała w "Faktach po Faktach" aktorka Krystyna Janda, szefowa Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury, która prowadzi w Warszawie Teatr Polonia i Och-Teatr.

Krystyna Janda, aktorka, reżyserka, założycielka i szefowa Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury, w "Faktach po Faktach" TVN24 oceniła, że kończąca się Wielkanoc była dziwna. - Cały czas myślę o tym, co będzie potem. Jestem cały czas w domu. Właściwie od miesiąca nie wychodzę - dodała.

- Cały czas pracujemy, staramy się przygotować na wszystkie ewentualności, na to, co się stanie, jak będzie trzeba ruszyć. Na razie nie gramy, przerwane są wszystkie próby, wszyscy ludzie czekają w gotowości, a ja robię wszystko, żeby jakoś fundację przeczołgać przez ten czas - powiedziała.

"To będzie trudny czas"

Aktorka wyznała, że nie jest dobrej myśli. - To będzie naprawdę trudny czas. A dla teatru też trudny, bo zanim publiczność wróci, zanim wszystko się unormuje, zanim ludzie będą w stanie cokolwiek oglądać, czy będą mieć pieniądze, żeby kupić bilet do teatru - utrzymujemy się z biletów - to myślę, że to będzie trudny rok - zauważyła.

Janda o przyszłości swojej fundacji po pandemii TVN24

Jak stwierdziła, boi się o teatry, które prowadzi. - To jest odpowiedzialność, którą wzięłam na siebie 15 lat temu. W tej chwili jest to bardzo duże przedsiębiorstwo - dwa teatry, wielu ludzi na etatach i którzy pracują na umowach - zleceniach i około 400 aktorów z całej Polski. To nie tylko są ci ludzie, ale też ich rodziny. Nie chodzi mi nawet o tę ciągłość, bo w 15 lat udało się zrobić bardzo dużo i nawet jeśli przerwalibyśmy, stanęlibyśmy, to mamy dość duży dorobek - zwróciła uwagę.

- Chodzi mi o to, żebym razem z tą grupą ludzi, przyjaciół, entuzjastów, zarażonych tym cudownym wirusem, jakim jest teatr, była dalej z nami, żeby to się nie rozsypało, pogubiło, żeby nie zrobić im krzywdy, żebyśmy byli razem - zaznaczyła Janda.

"Jesteśmy gotowi do pracy" TVN24

"Przyszłość maluje się czarno"

Artystka zwróciła uwagę, iż ma świadomość, że "bardzo wielu aktorów młodych - ale nie tylko - żyło z dnia na dzień". - Mają rodziny, zobowiązania, kredyty. Nie wiedzą, co będzie za godzinę, za chwilę. Dzwonią do mnie, ponieważ ta przyszłość maluje się czarno - powiedziała Janda.

Zadeklarowała, że prowadzona przez nią fundacja jest gotowa do pracy i do grania spektakli. - Mamy przed sobą trzy premiery, rozpoczęte próby, ale wiemy, że musimy sobie jakoś poradzić - powiedziała. Wyraziła nadzieję, że chociaż teatr jest miejscem elitarnym, to bardzo wielu ludzi z jej scenami zostanie.

Pytana o komentarz do sytuacji polityczno-społecznej, powiedziała, że "pierwszy raz nie znajduje słów". - Jesteśmy wszyscy absolutnie samotni. Mam odczucie, że jesteśmy bez pomocy, że nie możemy liczyć na nic - oceniła. - Jeszcze do tego rządzący nie ułatwiają nam żadnego dnia. Każdego dnia jest tak, jakby ktoś jeździł szkłem po szybie, zadrażnianie konfliktów, nie łagodzenie ich. Właściwie mam poczucie pogardy i bezradności - powiedziała.

