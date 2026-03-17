Aktor Matt Clark nie żyje

Matt Clark zmarł w niedzielę w Austin w Teksasie - poinformowała w rozmowie z "The Hollywood Reporter" jego córka, producentka Amiee Clark. Jak dodała, 89-letni aktor kilka miesięcy wcześniej doznał złamania kręgosłupa.

W trakcie kariery, która trwała od lat 60. do 2000 roku, Clark wystąpił w wielu westernach i to z tym gatunkiem był szczególnie kojarzony - podkreśla magazyn branżowy "Variety". - Po prostu je uwielbiałem! - mówił artysta o westernach w wywiadzie w 1991 roku.

"To naprawdę niesamowite, że Matt Clark zagrał w niemal wszystkich świetnych westernach z lat 70., może z wyjątkiem trzech" - oceniał twórca strony Westerns & the Old West na krótko przed 89. urodzinami aktora w zeszłym roku.

It's kind of amazing how Matt Clark is in every great 70s Western outside of maybe 3. He turns 89 next month & I hope he lives forever. Look at this Western filmography pic.twitter.com/4idNrzXbEL — Westerns & the Old West (@DavidLambertArt) October 5, 2025 Rozwiń

Występował u boku największych

Matt Clark zagrał w takich filmach, jak "Sędzia z Teksasu" (1972) z Paulem Newmanem w roli głównej , "Wyjęty spod prawa Josey Wales" (1976) Clinta Eastwooda czy "Kowboje" (1972) z legendą Hollywood Johnem Wayne'em w roli głównej. U boku Roberta Redforda wystąpił w "Jeremiahu Johnsonie" (1972) i "Więźniu Brubakerze" (1980) Sydneya Pollacka.

Clark wystąpił również w "Przygodach Buckaroo Banzai. Przez ósmy wymiar" (1984) i "Powrocie do przyszłości III" (1990). Na koncie miał też role na małym ekranie, m.in. w serialu komediowym "Grace w opałach" oraz w serialach "Bonanza" i "Dynastia".

Opracował Maciej Wacławik / az