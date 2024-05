Jesse Eisenberg stara się o polskie obywatelstwo. Aktor znany między innymi z filmu "The Social Network" przyznał, że złożył już wniosek. - Podobno wszystkie papiery już przeszły i czekam na finalny podpis - mówił w wywiadzie. Wyjaśnił też, dlaczego to dla niego ważne.

Jesse Eisenberg aplikował o polskie obywatelstwo

Jak zaznaczył w rozmowie z "Dzień Dobry TVN", aktor ostatnio spędzał w Polsce dużo czasu z powodu pracy nad filmem "A Real Pain", do którego zdjęcia powstawały głównie w naszym kraju. Eisenberg go reżyserował, jest też autorem scenariusza i zagrał główną rolę. Wykorzystał w nim wątki z historii swojej rodziny.

Jesse Eisenberg - najważniejsze role

Jesse Eisenberg wystąpił w takich filmach jak "Iluzja", "Sobowtór", "Zombieland", "Koniec trasy", "Zakochani w Rzymie" czy "The Social Network". Rola Marka Zuckerberga w tym ostatnim przyniosła mu nominację do Oscara oraz Złotych Globów. Debiut reżyserski Eisenberga - "When You Finish Saving the World" - miał premierę na Festiwalu Filmowym Sundance w 2022 roku.