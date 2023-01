Edward Norton jest spokrewniony z Pocahontas. Aktor dowiedział się o tym w programie telewizyjnym

Edward Norton, znany m.in. z filmu "Podziemny krąg", wziął udział w programie "Finding Your Roots", w którym gospodarz, historyk Henry Louis Gates Jr., ujawnia wyniki badań genealogicznych znanych osób. Choć gdy dorastał, Norton słyszał już opowieści o pokrewieństwie swojej rodziny ze słynną Pocahontas, w odcinku którego emisja miała miejsce we wtorek, potwierdziło się, że jest jej potomkiem w 12. pokoleniu. Do tej pory aktor myślał, że to jedynie plotki.