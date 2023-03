Aktor David Jason po 52 latach dowiedział się, że ma córkę. "Jestem zachwycony"

Aktor David Jason, znany głównie z serialu "Tylko głupcy i konie" oraz filmu "Wiedźmikołaj", ujawnił w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Mirror", że ma córkę Abi Harris, z której istnienia nie zdawał sobie sprawy przez 52 lata. Co więcej, okazało się, że jest także dziadkiem i ma 10-letniego wnuka, Charliego. - Powiedzieć, że wiadomość o tym, że mam córkę sprzed lat jest zaskoczeniem, to nic nie powiedzieć - stwierdził.

David Jason dowiedział się, że ma córkę i wnuka

Harris przez lata widywała się z Jasonem

Abi Harris, tak jak jej matka i ojciec, również jest aktorką. Urodziła się w 1970 roku, po krótkiej relacji Jasona z Jennifer Hill, którzy występowali razem w teatrze w Londynie, mieli też wspólnych znajomych. Aż do 1996 roku, gdy zmarł mąż Jennifer Hill, Geoffrey Davion, Harris myślała, że to on jest jej ojcem. Jako że w ciągu kolejnych lat przy różnych zawodowych okazjach widywała się z Jasonem, zaczęła jednak nabierać podejrzeń. "Mirror" podał, że w końcu uświadomiła sobie, że mają z Davidem Jasonem podobny profil. Według gazety udało się potwierdzić, że Jason jest ojcem Harris, po tym, jak napisała do niego list, w którym poinformowała o swoim przeczuciu i zapytała, czy wyrazi zgodę na zrobienie testu na ojcostwo.