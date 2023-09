"Kobiety to potężna siła. Wykorzystajmy to". Agnieszka Woźniak-Starak z ważnym apelem

- Dlaczego pójdę na wybory? Dlatego, że mam takie prawo i nie zawaham się z tego skorzystać - mówi Agnieszka Woźniak-Starak na filmiku, który zamieściła na Instagramie. Dziennikarka wzięła udział w internetowej akcji #glosuje23challenge, która ma zachęcić kobiety do pójścia na wybory.

Agnieszka Woźniak-Starak przypomniała, że 28 listopada 1918 roku Polki, jako jedne z pierwszych na świecie, uzyskały prawa wyborcze. - To było zaledwie 105 lat temu, ale dzięki temu dzisiaj mamy realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Nie olewajmy tego, tylko korzystajmy. Ktoś ładnie powiedział, że wolność to jest możliwość wyboru. Bardzo moją wolność cenię, dlatego zamierzam głosować. Nie musimy się ze sobą zgadzać, ale wszystkie możemy iść na wybory. W kobietach drzemie ogromna moc, kobiety to potężna siła. Wykorzystajmy to, po prostu - namawia dziennikarka. CZYTAJ TEŻ: "To są najważniejsze wybory po roku 1989". Kobiety namawiają do głosowania

Dlaczego idę na wybory?

Kampania edukacyjna "Kobiety na wybory" to efekt współpracy ponad 50 organizacji, głównie kobiecych. Akcja ma zachęcić kobiety do głosowania 15 października. Jest apolityczna. "Mamy różne opinie na temat emerytur, podatków, religii czy aborcji. Nie opowiadamy się za żadnym ugrupowaniem politycznym, żadnego też nie wykluczamy. Każda z nas ma swoje zdanie i dlatego będziemy głosować!" - czytamy na stronie kobietynawybory.org. Udział w akcji polega na nagraniu filmiku "Dlaczego idę na wybory?", zamieszczenia go w swoich mediach społecznościowych (w opisie #glosuje23challenge i @kobietynawybory) oraz nominowania trzech kolejnych osób do zrobienia tego samego. "Prosimy nie wymieniać nazw partii politycznych ani nazwisk kandydatek/kandydatów. Nie nominujcie, prosimy, do nagrania filmików polityczek ani osób bezpośrednio zaangażowanych w kampanię polityczną" - piszą organizatorki. Woźniak-Starak, która jest byłą współprowadzącą "Dzień dobry TVN", nominowała Karolinę Ferenstein-Kraśko, Gabi Drzewiecką i dziennikarkę Katarzynę Janowską. - Trzy świetne babki, o których jestem przekonana, że będą głosować - mówi.

Wybory – rekord do pobicia

Karolina Ferenstein-Kraśko już wcześniej namawiała do głosowania - wzięła udział w kampanii "Nie śpij, bo Cię przegłosują" rozpoczętej przez Gdańsk na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej. "Minęły 34 lata, a hasło #nieśpijbocięprzegłosują z wyborów, które 4 czerwca 1989 roku zmieniły bieg naszej historii, a w konsekwencji również innych krajów oddzielonych od wolnego świata żelazną kurtyną, nic nie straciło na aktualności", napisała Ferenstein-Kraśko. Przypomniała, że frekwencji wyborczej z 1919 roku, która wyniosła ponad 70 proc., jak dotąd nie udało się pobić. "W 1989 roku głosowało niewiele ponad 62 proc. obywatelek i obywateli. Potem w zasadzie było już tylko gorzej".

Olivier Janiak zachęca do głosowania

W wyzwaniu #glosuje23challenge wzięły już udział m.in. Małgorzata Socha, Aleksandra Żebrowska, Magdalena Boczarska czy Katarzyna Błażejewska-Stuhr. Dołączył też Olivier Janiak. "@kobietynawybory to akcja, do której się wprosiłem trochę, głęboko bowiem wierzę, że mamy wpływ na naszą rzeczywistość i dlatego warto z naszego prawa do głosowania skorzystać i bez względu na płeć, poglądy odmienne po prostu zrobić swoje i zagłosować 15.X" - napisał prezenter "Co za tydzień".

19 września również Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie film, w którym namawia do wzięcia udziału w wyborach 15 października.

