Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi program w TVN. "Jak szaleć to szaleć"

Post prezenterki skomentował m.in. Damian Michałowski, prowadzący "Dzień Dobry TVN": "My włączamy światło w studiu, Ty je gasisz. Trzymam mocno za Was kciuki!". ZOBACZ TEŻ: Marcin Prokop o byciu jurorem w "Mam Talent!". "Przyjazny, życzliwy i chce dla was jak najlepiej"

Agnieszka Woźniak-Starak o pracy

Prezenterka nie ukrywa, że w ostatnich latach zmieniła swoje priorytety i podejście do kariery. - Dzisiaj przede wszystkim żyję na swoich zasadach i tak, jak chcę. Wkładam naprawdę dużo energii w to, żeby to życie dawało mi satysfakcję i sprawiało radość, bo to jest najważniejsze, żebyśmy byli szczęśliwi - mówiła rok temu w rozmowie z dziendobry.tvn.pl. Zamiast w stolicy, woli spędzać czas na wsi. - To jest tak, że jak tylko kończę pracę, jak tylko mam możliwość, to uciekam i wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą jak trudno namówić mnie do tego, żebym została w Warszawie (…) Praca w mediach to też jest taki trudny teren, bo jest czasami bardzo fajnie, ale potrafi być to emocjonalnie bardzo wyczerpujące, więc ja zawsze szukam tego balansu - dodała.