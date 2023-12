Agnieszka Woźniak-Starak podsumowuje 2023. "To był dla mnie rok ogromnych zmian"  

Trwają nagrania do 15. edycji "Mam Talent!". W nowej ekipie programu aż cztery nowe osoby. W jury pod przewodnictwem Agnieszki Chylińskiej zasiądą Marcin Prokop oraz Julia Wieniawa. Natomiast prowadzącymi będą Jan Pirowski i Agnieszka Woźniak-Starak. - To był rok, który wywrócił wszystko do góry nogami - mówi prezenterka.

- Dla mnie to był rok ogromnych zmian. Różnych. I takich bardzo znaczących. I myślę, że to był bardzo ważny rok. Taki rok, który trochę wywrócił wszystko do góry nogami. Mam swoje sukcesy. Największe zachowam w tajemnicy. Ale dużo się w tym roku działo. Na pewno to będzie rok, który zapamiętam bardzo dobrze - mówi Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl. Jej plany na 2024 rok? Przywita go tradycyjnie w Zakopanem. - [A potem] "Mam Talent!", "Mam Talent!", dużo treningów konnych. I znów "Mam Talent!", Mazury, "Mam Talent!", koń, "Mam Talent!", psy, "Mam Talent!", Mazury. Takie są plany - śmieje się prezenterka. Nową edycję "Mam Talent!" zobaczymy na antenie TVN już wiosną.