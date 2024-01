"Nie mam żadnego talentu, będę go poszukiwać u innych". Agnieszka Woźniak-Starak o nowych zadaniach

Agnieszka Woźniak-Starak o "Mam Talent!"

Woźniak-Starak tworzy w "Mam Talent!" duet z Janem Pirowskim, dziennikarzem TTV i Radia Eska. Jaki ma pomysł na swoją rolę? - Ludzką prowadzącą chciałabym być. Ostatnio tak naprawdę Janek Pirowski dał mi do myślenia i powiedział, że on się tak trochę mnie boi. Chciałabym, żeby ludzie zobaczyli, że nie ma się czego bać i że mogę być naprawdę miła, potrafię wspierać innych. Przy tym wszystkim pamiętamy, że to nie jest program o nas. My tam mamy być trochę przewodnikami dla tych, którzy występują, dla których to są ogromne przeżycia, ogromny stres, ogromne emocje. I my tam trochę mamy się tymi ludźmi opiekować - mówi. Dodała, że największe wrażenie zawsze robią na niej występy ze zwierzetami. - Będę czekała najbardziej na tych tańczących z psami, ale nie wiem, bo tam się dzieją tak różne rzeczy. Ja nie przepadam za cyrkiem, boję się klaunów. Mam nadzieję, że nie będzie ich za dużo w tym sezonie, ale na inne propozycje czekam z otwartymi ramionami - wyznała.