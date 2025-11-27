Agnieszka Maciąg nie żyje. "Zgasło Słońce"

Maciąg zajmowała się między innymi modelingiem, aktorstwem czy pisaniem książek. Jej szczyt kariery w modelingu przypadał na lata 90. XX wieku. Występowała wtedy na największych światowych pokazach mody. Napisała kilkanaście książek, głównie o świadomym życiu i zdrowiu.
"Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin" - napisał w Instagramie Robert Wolański.
"Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze" - dodał.
Wpis o tej samej treści został też opublikowany na instagramowym koncie Agnieszki Maciąg.
W marcu Maciąg poinformowała o nawrocie choroby nowotworowej, z którą zmagała się w ostatnich latach. Swoimi doświadczeniami podzieliła się na jednej z grup związanej z jej webinarami.
Autorka/Autor: sz/akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Stach Leszczyński/PAP