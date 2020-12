Agnieszka Holland prezydentem Europejskiej Akademii Filmowej

"Świat nam po prostu tego nie zapomni" Jedyna forma uprawiania polityki, jaką zna Kaczyński i wielu polityków jego obozu, żywi się konfliktem i podziałami. To będzie eskalować i doprowadzi do nieszczęścia. Dojdzie prawdopodobnie do sytuacji pogromowych, bo to już się nakręca. Polska będzie postrzegana jako obrzydliwe, dość faszyzujące państewko, które część swoich własnych obywateli traktuje jak podludzi - ocenia polska reżyserka Agnieszka Holland w rozmowie z Tomaszem-Marcinem Wroną.