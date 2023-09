Agnieszka Holland o słowach Zbigniewa Ziobry: jest to w pewnym sensie nawoływanie do przemocy

Holland zapowiada kroki prawne wobec Ziobry

- W moim przekonaniu to, co robi polska władza, godzi głęboko w interesy i obraz Polaków, a także w ich integralność moralną. Dlatego sądzę, że moja polskość nie podlega dyskusji i myślę, że wielu Polaków jest dumnych, że wypowiadam się także w ich imieniu – stwierdziła.

Reżyserka zwróciła uwagę, że kiedy minister sprawiedliwości porównuje ją do nazistowskich propagandzistów, to musi na to zareagować pozwem sądowym. – Jest to w pewnym sensie nawoływanie do przemocy – dodała.