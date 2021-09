Agata Kulesza odsłoniła swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej. Aktorce towarzyszyła miedzy innymi przyjaciółka i sąsiadka - Katarzyna Nosowska, która po oficjalnej uroczystości udostępniła Kuleszy swój profil na Instagramie, by mogła pozdrowić swoich fanów.

Agata Kulesza została we wtorek uhonorowana przez Miasto Łódź swoją gwiazdą w Łodzkiej Alei Gwiazd. Tym samym dołączyła do ponad 70 wybitnych przedstawicieli polskiego filmu, którzy zostali wyróżnieni w ten sposób.

- Wzruszyłam się, bo idąc tutaj ulicą Piotrkowską, zobaczyłam tyle znanych nazwisk, również moich profesorów... To towarzystwo jest niezwykle zacne, więc jestem dumna, że będę miała swoją gwiazdę, że może kiedyś moje wnuki będą tutaj przychodziły. Z jednej strony to fajnie, bo myślę, że sobie zarobiłam i czuję, że mi się należy. Z drugiej czuję, że to nie jest koniec, czuję się na tyle silna, że mam nadzieję, że jeszcze wiele, wiele ról przede mną. Bo bardzo, bardzo kocham ten mój zawód - mówiła Kulesza podczas uroczystości.

Agata Kulesza PAP/Grzegorz Michałowski

Aktorka zaznaczyła, że bardzo lubi Łódź, bo jest to miasto, w którym zrealizowano wiele zapamiętanych przez publiczność filmów z jej udziałem. Pamięta też, że w 1994 roku wystąpiła w przedstawieniu dyplomowym na Festiwalu Szkół Teatralnych organizowanym przez łódzką Szkołę Filmową. - Kiedy patrzę na te ulice, to przypominam sobie "Moje pieczone kurczaki", "Idę", "Ultraviolet", Festiwal Szkół Teatralnych. Bardzo, bardzo dziękuję, czuję się zaszczycona - mówiła do tłumu fanów, którzy przyszli na Piotrkowską.

W laudacji, wygłoszonej przez wiceprezydent Łodzi Małgorzatę Moskwę-Wodnicką, przypomniano, że Agata Kulesza to jedna z najbardziej utalentowanych współczesnych aktorek, ceniona przez krytyków i uwielbiana przez publiczność. Znakomicie sprawdza się w skomplikowanych, dramatycznych rolach, jak i w komediowych kreacjach, prezentując wszechstronny talent. Jest laureatką czterech Orłów, Złotych Lwów oraz nagrody Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles.

Agata Kulesza - imponujący dorobek

Aktorka ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1993 roku w filmie "Człowiek z…" Konrada Szołajskiego. Za główną rolę kobiecą w filmie "Moje pieczone kurczaki" w reż. Iwony Siekierzyńskiej została nagrodzona na Festiwalu Młodzi i Film, natomiast rola w krótkometrażowych "Kilku prostych słowach" przyniosła jej nagrody od OFFowej Akademii Filmowej oraz na międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tofifest w Toruniu. Wiele prestiżowych nagród odebrała też za rolę matki głównego bohatera głośnego filmu "Sala samobójców" Jana Komasy, a objawieniem okazała się jej kreacja w "Róży" Wojciecha Smarzowskiego. Polskich oraz zagranicznych widzów i krytyków zachwyciła jej Wanda Gruz w "Idzie" Pawła Pawlikowskiego. Kreacja, jak i sam film, zdobyła jeszcze większą uwagę po tym, jak obraz otrzymał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Kulesza otrzymała wiele nagród i nominacji, w tym do Europejskiej Nagrody Filmowej. Została również pierwszą polską aktorką uhonorowaną nagrodą Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles. Aktorka wystąpiła również w kolejnej produkcji Pawlikowskiego "Zimna wojna", a ostatnie lata to znakomite kreacje Kuleszy w głośnych filmach: "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy, "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka oraz w filmie "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Macieja Englerta.

Kulesza wielokrotnie brała udział w produkcjach TVN. Począwszy od druplanowej roli w serialu "Hela w opałach" w latach 2006-08, przez wygraną ósmej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2008 roku, po "Prawo Agaty", "Web Therapy", "Pułapkę", "Królestwo kobiet", "25 lat niewinności" i "Skazaną".

Zapytana o kryteria, jakimi kieruje się przy wyborze ról, Kulesza mówiła mediom, że zawsze zastanawia się, czy sama chciałaby obejrzeć taką opowieść.

Kulesza na wideo u Nosowskiej

- Kamera widzi we mnie dużo smutku, więc nie gram ozdobników w kinie, tylko skomplikowane role. Myślę, że trochę przez mój wygląd i rodzaj wrażliwości. Lubię te role, a mój zawód kocham. Zawsze go kochałam, choć on nie zawsze kochał mnie. Teraz jesteśmy w dobrym związku - on mnie nie zdradzi, ja go nie zdradzę i kochamy się nawzajem - zaznaczyła aktorka.

Do Łodzi Kulesza wybrała się miedzy innymi ze swoją sąsiadką - Katarzyną Nosowską, które łączy przyjaźń od dziecięcych lat. Nosowska w trakcie uroczystości opublikowała zdjęcie aktorki z gwiazdą na Instagramie. "Teraz, w Łodzi. Ogromne wzruszenie! Gratulacje Agatko. Możecie się dołączyć jeśli chcecie, a ja jej przekaże, gdyż nie ma insta" - napisała piosenkarka.

Następnie Nosowska opublikowała wideo nagrane w samochodzie. - Halo! Dziękuję, bo ja nie mam Instagrama. Kasia mi powiedziała, że tu tyle gratulacji jest od was. Dziękuję, bardzo się cieszę. Kaśka, powiedz coś - mówiła szczęśliwa aktorka.

- Łączę się z wami na żywo, żeby Agatka mogła powiedzieć - dodała Nosowska. - Yeah! Mam gwiazdę w Łodzi - cieszyła się Kulesza.

Gwiazda aktorki, wmurowana pod numerem 63, została ufundowana przez Miasto Łódź w ramach projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO. Łódzka Aleja Gwiazd wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. Inicjatorem jej powstania w 1996 r. był Jan Machulski, a projektantem gwiazdy Andrzej Pągowski. Dotąd odsłonięto ponad 70 gwiazd, którymi uhonorowano twórców zasłużonych dla polskiej kinematografii.

Autor:tmw

Źródło: tvn24.pl, PAP