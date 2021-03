"Afery seksualne króla mody". Nowa seria dokumentalna discovery+ Originals 

W grudniu 2020 roku Peter Nygård, magnat branży odzieżowej, został oskarżony i postawiony przed sądem za przestępstwa seksualne oraz handel żywym towarem. Pozew zbiorowy złożyło ponad 80 kobiet. "Afery seksualne króla mody" to nowa czteroodcinkowa seria dokumentalna discovery+ Originals, która przybliża sprawę. Twórcy biorą pod lupę życie i karierę biznesmena, analizując, co przez lata działo się za bramą jego wartej wiele milionów posiadłości. Wstrząsająca produkcja zadebiutowała 22 marca w player.pl. W serwisie dostępne są już wszystkie odcinki.

Peter Nygård to potentat branży odzieżowej, nazywany "Królem poliestru". Twórca międzynarodowego imperium modowego wartego setki milionów dolarów szybko nauczył się korzystać ze swojej pozycji. Żył życiem rozrzutnego playboya. Posiadał ekskluzywne domy, w tym luksusową willę na Bahamach zaprojektowaną na wzór świątyń Majów. Otaczały go piękne, młode kobiety.

Wygląda jednak na to, że ekstrawagancki i wypływowy biznesmen to niebezpieczny drapieżnik seksualny, który przez dziesięciolecia żerował na nieświadomych dziewczynach.

Pozew zbiorowy

Ponad 80 kobiet z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Bahamów dołączyło do pozwu zbiorowego, w którym oskarżają Nygårda i jego otoczenie o gwałty, napaści na tle seksualnym i handel żywym towarem. Sprawą zainteresowało się FBI, rozpoczynając śledztwo, które doprowadziło do aresztowania Nygårda w grudniu 2020 roku w celu jego ekstradycji do USA.