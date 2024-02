Adele wraca z koncertami. Pierwsze takie występy od ośmiu lat

Adele zapowiedziała w środę swój długo wyczekiwany powrót do kontynentalnej Europy. "Kilka miesięcy temu dostałam telefon z propozycją letniej serii koncertów" - zaczęła zamieszczony w mediach społecznościowych wpis. Wokalistka zdradziła, że zaoferowano jej wówczas występ na "szytej na miarę", zaprojektowanej pod jej "dowolne show" tymczasowej arenie w Monachium. Jak przyznała, pomysł ten był na tyle "ciekawy", że nie mogła "go nie zrealizować". "Guten Tag, kochani" - dodała, kończąc post.

Adele wraca do Europy

Pochodząca z Wielkiej Brytanii Adele ostatni raz koncertowała w kontynentalnej Europie w 2016 roku. W późniejszych latach zdarzało się jej dawać okazjonalne występy jedynie na Wyspach Brytyjskich. Tego lata ma się to zmienić, a jak wynika z jej najnowszej zapowiedzi, wokalistka da cztery koncerty w Monachium. Odbędą się one w dniach 2, 3, 9 i 10 sierpnia 2024 roku.

Przedsprzedaż biletów na wydarzenia ma ruszyć 7 lutego. By móc wziąć w niej udział konieczne jest jednak wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie internetowej Adele.com. Można to zrobić do poniedziałku 5 lutego, do godziny 18 czasu polskiego. Sama rejestracja nie gwarantuje jeszcze zakupu wejściówek.