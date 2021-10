Adele o rozwodzie, nowym partnerze i nowej płycie

Adele wyda nowy materiał, co potwierdziła w pierwszym od pięciu lat wywiadzie prasowym. 33-letnia zdobywczyni Oscara i wielu nagród Grammy, odniosła się również do zmiany swojego wyglądu oraz komentarzy na ten temat.

Adele poznała Simona Koneckiego w połowie 2011 roku, rok później na świat przyszedł Angelo James. Ich ślub odbył się w 2016 roku, jednak w 2019 roku piosenkarka wniosła pozew rozwodowy, a formalności zakończyły się w 2021 roku. - Byłam nieszczęśliwa - powiedziała Adele. - Żadne z nas nie zrobiło nic złego, żadne z nas nie raniło się nawzajem i tak dalej. To było na zasadzie: chciałam, żeby mój syn widział mnie, jak naprawdę kocham i jestem kochana. Jest to dla mnie naprawdę ważne - wyjaśniła w rozmowie z Abby Aguirre.

Piosenkarka wyznała, że udało jej się przetrwać okres rozwodu, dbając o siebie i pracując nad materiałem do nowej płyty. Mówiąc o Koneckim, podkreśliła, że "nie jest on jednym z jej byłych, ale ojcem jej dziecka". - Bardziej chodziło o mój rozwód ze samą sobą. Coś na zasadzie: "stara, to jest k*****ki chaos, weź ogarnij to g***o do kupy!" - dodała ze śmiechem.