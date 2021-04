"Był w nim bunt i zachwyty. Płynął na tratwach metafor". Pożegnanie Adama Zagajewskiego

Uroczystości w Bazylice św. Floriana w Krakowie

W niedzielne popołudnie w intencji zmarłego poety została odprawiona msza w Bazylice św. Floriana w Krakowie. Uczestniczyła w niej jedynie rodzina i najbliżsi przyjaciele. Kazanie okolicznościowe wygłosił przyjaciel poety, ksiądz Alfred Wierzbicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jak wspominał, już w połowie lutego do przyjaciół twórcy docierały wieści o złym stanie jego zdrowia. - Wierzyliśmy, że przezwycięży chorobę, bardzo pragnęliśmy, żeby jeszcze nie odchodził - mówił.

- Już nie możemy z nim rozmawiać, śmiać się, słuchać wiosennego śpiewu kosów, patrzeć na te same obrazy - opowiadał duchowny.

"Chcemy z nim nadal rozmawiać, odczytując na nowo słowa jego wierszy i esejów"

W homilii ksiądz Wierzbicki mówił, że nigdy wcześniej nie zwrócił uwagi, jak często w swych wierszach Zagajewski zwracał się do umarłych. - Podobnie często, z tą sama nutą bliskości, mówił tylko o uchodźcach - dodał.

- Wierzymy, że jest on przed obliczem miłosiernego Boga, chcemy z nim nadal rozmawiać, odczytując na nowo słowa jego wierszy i esejów. Śmierć, choć tak bolesna, nie jest kresem jego życia - podkreślił duchowny.

- Wobec pustki, jaką powoduje śmierć, nie wystarczy sam podziw dla dzieła poety, to nie daje pocieszenia. Pragniemy zrozumieć tajemnicę Adama, zachować dla siebie i przekazać, to co było żywe i piękne - wskazał.