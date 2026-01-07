"Jedna bitwa po drugiej" z historycznym rekordem

"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zwiastun Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska

Kluczowe fakty: Od tego roku dotychczasowe nagrody SAG Awards wręczane będą jako Actor Awards.

W środę amerykańska Gildia Aktorów Ekranowych opublikowała listę nominowanych do corocznych wyróżnień aktorskich.

Najwięcej nominacji otrzymał najnowszy film Paula Thomasa Andersona "Jedna bitwa po drugiej".

Oto pełna lista nominowanych do Actor Awards 2026.

Amerykańska Gildia Aktorów Ekranowych opublikowała listę nominacji do Actor Awards 2026, znanych dotychczas jako SAG Awards. Wyróżnienia zaliczane są do najważniejszych nagród filmowych i telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Przyznawane są w sześciu kategoriach filmowych i dziewięciu telewizyjnych. Jak wynika z informacji prasowej, SAG-AFTRA składa się z ponad 160 tysięcy członków i członkiń.

Rekordowy wynik dzieła Paula Thomasa Andersona

Nominowanych zaprezentowali aktorka Janelle James oraz Connor Storie - gwiazdor jednego z najgłośniejszych seriali ostatnich tygodni "Heated Rivalry". - To wyjątkowe uczucie. Jeszcze osiem miesięcy temu byłem kelnerem. Dzisiaj przedstawiam nominowanych do Actor Awards - powiedział Storie.

Najnowsze dzieło Paula Thomasa Andersona "Jedna bitwa po drugiej" otrzymało siedem nominacji, ustanawiając nowy rekord liczby nominacji dla jednego filmu. Gwiazdorska obsada doceniona została w każdej możliwej kategorii. Natomiast w kategorii najlepszy aktor w roli drugoplanowej na Actor Award szansę mają Sean Penn oraz Benicio del Toro.

Dotychczas najwyższą liczbą nominacji dla jednego filmu było pięć. Ten rekord należał do sześciu filmów: "Zakochany Szekspir", "Chicago", "Wątpliwość", "Duchy Inisherin", "Wszystko wszędzie naraz" oraz "Wicked".

Największym tegorocznym zaskoczeniem jest to, że gildia całkowicie pominęła wybitne występy w filmach nieanglojęzycznych. Chodzi o tytuły i występy aktorskie, jakie pojawiają się w gronie najmocniejszych faworytów w tegorocznym sezonie.

Brakuje między innymi nominowanych do Złotych Globów: Wagnera Maury ("Tajny agent"), Renate Reinsve, Stellana Skarsgarda, Elle Fanning i Ingi Ibsdotter Lilleaas (cała czwórka z filmu "Wartość sentymentalna") czy Lee Byung Huna ("Bez wyjścia").

"Studio" i "Biały Lotos" ramię w ramię

W kategoriach telewizyjnych najwięcej - pięć nominacji - otrzymał serial "Studio" i "Biały Lotos". Komediowy hit "Studio" nominowany został w kategoriach: najlepszy występ obsady w serialu komediowym, najlepszy występ aktora w serialu komediowym (Ike Barinholtz i Seth Rogen), najlepszy występ aktorki w serialu komediowym (Kathryn Hahn i Catherine O'Hara).

Trzeci sezon "Białego Lotosa" otrzymał cztery nominacje: najlepszy występ obsady w serialu dramatycznym, najlepszy występ aktorki w serialu dramatycznym (Parkey Posey i Amiee Lou Wood) oraz najlepszy występ aktora w serialu dramatycznym (Walton Goggins). Cztery nominacje otrzymał również miniserial "Dojrzewanie".

32. ceremonia wręczenia Actor Awards odbędzie się 1 marca w Los Angeles.

The Actor Awards 2026. Nominowani i nominowane w kategoriach filmowych

Najlepszy występ aktora w roli pierwszoplanowej

Timothee Chalamet "Wielki Marty"

Leonardo DiCaprio "Jedna bitwa po drugiej"

Ethan Hawke "Blue Moon"

Michael B. Jordan "Grzesznicy"

Jesse Plemons "Bugonia"

Najlepszy występ aktorki w roli pierwszoplanowej

Jessie Buckley "Hamnet"

Rose Byrne "Kopnęłabym cię, gdybym miała nogi"

Kate Hudson "Song Sung Blue"

Chase Infiniti "Jedna bitwa po drugiej"

Emma Stone "Bugonia"

Najlepszy występ aktora w roli drugoplanowej

Miles Caton "Grzesznicy"

Benico del Toro "Jedna bitwa po drugiej"

Jacob Elordi "Frankenstein"

Paul Mescal "Hamnet"

Sean Penn "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy występ aktorki w roli drugoplanowej

Odessa A'zion "Wielki Marty"

Ariana Grande "Wicked: Na dobre"

Amy Madigan "Zniknięcia"

Wunmi Mosaku "Grzesznicy"

Teyana Taylor "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy występ obsady w produkcji kinowej

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

Najlepszy występ zespołu kaskaderskiego w produkcji kinowej

"F1: Film"

"Frankenstein"

"Mission: Impossible - The Final Reckoning"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

The Actor Awards 2026. Nominowani i nominowane w kategoriach telewizyjnych

Najlepszy występ aktorki w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym

Claire Danes "Bestia we mnie"

Erin Doherty "Dojrzewanie"

Sarah Snook "To jej wina"

Christine Tremarco "Dojrzewanie"

Michelle Williams "Kwestia seksu i śmierci"

Najlepszy występ aktora w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym

Jason Bateman "Black Rabbit"

Owen Coper "Dojrzewanie"

Stephen Graham "Dojrzewanie"

Charlie Hunnam "Potwór"

Matthew Rhys "Bestia we mnie"

"Biały Lotos" - zwiastun sezonu 3. Źródło: Warner Bros. Discovery Poland

Najlepszy występ aktora w serialu dramatycznym

Sterling K. Brown "Paradise"

Billy Crudup "The Morning Show"

Walton Goggins "Biały Lotos"

Gary Oldman "Kulawe konie"

Noah Wyle "The Pitt"

Najlepszy występ aktorki w serialu dramatycznym

Britt Lower "Rozdzielenie"

Parker Posey "Biały Lotos"

Keri Russell "Dyplomatka"

Rhea Seehorn "Jedyna"

Aimee Lou Wood "Biały Lotos"

Najlepszy występ aktora w serialu komediowym

Ike Barinholtz "Studio"

Adam Brody "Nikt tego nie chce"

Ted Danson "Tajny informator"

Seth Rogen "Studio"

Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"

Najlepszy występ aktorki w serialu komediowym

Kathryn Hahn "Studio"

Catherine O'Hara "Studio"

Jenna Ortega "Wendesday"

Jean Smart "Hacks"

Kristen Wiig "Palm Royale"

Jean Smart w serialu "Hacks" Źródło: Warner Bros.

Najlepszy występ obsady w serialu dramatycznym

"Dyplomatka"

"Landman: Negocjator"

"The Pitt"

"Rozdzielenie"

"Biały Lotos"

Najlepszy występ obsady w serialu komediowym

"Misja: Podstawówka"

"The Bear"

"Studio"

"Hacks"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Biały Lotos 3" Źródło: WBD Poland

Najlepszy występ zespołu kaskaderskiego w serialu dramatycznym lub komediowym

"Andor"

"Landman: Negocjator"

The Last of Us"

"Squid Game"

"Stranger Things"