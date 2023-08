Nowy singiel wokalistki ABBY. Agnetha Faltskog wznawia solową karierę

Agnetha Faltskog z zespołu ABBA wydała nowy singiel po niemal dekadzie, odkąd ukazał się jej ostatni album. Tym samym 73-letnia gwiazda wznawia swoją solową karierę i zapowiada, że wkrótce ukaże się nowa płyta. Znajdą się na niej znane już fanom utwory, ale w odświeżonej odsłonie.

W czwartek na antenie BBC Radio 2 premierę miał nowy singiel wokalistki szwedzkiego zespołu ABBA, Agnethy Faltskog. Piosenka zatytułowana "Where Do We Go From Here?" zapowiada nowy album piosenkarki pt. "A+", który stanowić będzie odświeżoną odsłonę piosenek, które ukazały się na płycie "A" z 2013 roku. Poprzednie były "dostojnymi balladami", a w nowej wersji mają nabrać "radiowego klimatu w stylu muzyki pop" - zauważa BBC. Zaprezentowany dziś singiel jest jedynym zupełnie nowym utworem z nadchodzącego albumu.

Nowa piosenka wokalistki ABBY

Tuż przed premierą singla w rozmowie z dziennikarką BBC Radio 2 Zoe Ball 73-letnia artystka przyznała, że tworząc piosenkę miała "dobre przeczucie". Odnosząc się do koncepcji ponownego nagrania albumu sprzed dekady podkreśliła, że pomysł ten "pojawił się nagle". - Usłyszałam jedną ze starych piosenek w radiu i pomyślałam, co by się stało, gdyby to zremiksować i zrobić nową wersję albumu - powiedziała. - Nie dlatego, że nie podoba mi się oryginał, ale dlatego, że minęło 10 lat, więc co by można z tym zrobić? - dodała.

Przy tworzeniu nowej wersji albumu Faltskog współpracowała z producentem i autorem tekstów Jörgenem Elofsson. - Zaczęliśmy słuchać i poczułam, że to niesamowite, co Jörgen może zrobić z moim głosem (...). To tak, jakby piosenka miała nowe ubrania - powiedziała. - Kocham muzykę. Muzyka jest w moim sercu i mózgu cały czas. Żyję i śpię z muzyką - wyznała.

Zespół ABBA powstał w 1972 roku, a dwa lata później triumfował na Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem "Waterloo". W 1982 roku grupa rozpadła się, a jej członkowie rozpoczęli kariery solowe.

Autor:pb//az

Źródło: BBC, CNN