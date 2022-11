Aaron Carter nie żyje. Amerykański piosenkarz miał 34 lata

Aaron Carter, młodszy brat Nicka Cartera z zespołu Backstreet Boys, zdobył popularność jako nastolatek w latach 90., wykonując takie utwory jak "I Want Candy" i "Crush on You". W późniejszych latach występował w programach telewizyjnych dla młodzieży.

Piosenkarz przekonywał później, że nie pije alkoholu i nie ma problemu z narkotykami. - Nie potrzebuje pomocy. To, czego potrzebuję, to to, by ludzie zrozumieli, że jestem człowiekiem i popełniam błędy jak wszyscy. Nigdy jednak nie ryzykowałbym życiem swoim albo mojej dziewczyny - mówił.