Krążące od lat plotki potwierdzone. A$AP Rocky o Rihannie: miłość mojego życia

"Zaczął promienieć niczym nastolatek, którego ukochana zaakceptowała zaproszenie na studniówkę"

Raper wyjaśnił, że robili wszystko, aby nie dać się razem sfotografować paparazzim. Potwierdził, że ostatnio byli z Rihanną pochłonięci wspólną pracą nad jego nową muzyką. Powiedział, że materiał na nowy album "All Smiles" nagrywał latem ubiegłego roku, gdy podróżowali z ukochaną z Los Angeles do Nowego Jorku. Była to wyprawa autobusem, w którym zainstalowane było min studio nagraniowe. Zaznaczył, że Rihanna miała wpływ na to, co fani usłyszą na nowym krążku.