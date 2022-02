72. edycja Berlinale znów z publicznością. Na otwarcie nowy film Francoisa Ozona

Przeróbka niemieckiego mistrza na otwarcie

François Ozon jest bez wątpienia największą reżyserską gwiazdą tegorocznej berlińskiej imprezy. Uznany francuski reżyser, twórca głośnego "Basenu" czy "Żony doskonałej" wyjechał już przed laty z Berlina ze Srebrnym Niedźwiedziem za film "Dzięki Bogu" (2019), opowiadający o pedofilii w kościele. Wcześniej w 2000 roku uhonorowano go również Teddy Award za filmową adaptację sztuki "Krople wody na rozpalonych kamieniach". To nagroda przyznawana najlepszym filmom o tematyce LGBT.

Siedem kobiet

Niemka Nicolette Krebitz w obrazie "AEIOU - A Quick Alphabet of Love" z lekkością i humorem opowiada o romansie dojrzałej kobiety z 17-letnim chłopakiem. Z kolei francuska reżyserka Claire Denis zrealizowała obraz "Both Sides of the Blade", opowieść o parze z długim stażem, której spokój burzy ten trzeci. W filmie zobaczymy m.in. Juliette Binoche i Vincenta Lindona. Wśród produkcji ubiegających się o nagrodę główną nie zabraknie historii osadzonych w przeszłości. W filmie "Call Jane" Phyllis Nagy fabuła przenosi widzów do lat sześćdziesiątych, gdy amerykańska gospodyni domowa Joy zachodzi w ciążę zagrażającą życiu. Z uwagi na restrykcyjne prawo kobieta nie może poddać się aborcji w szpitalu. Trafia jednak na grupę kobiet, które ryzykując utratę wolności, przeprowadzają zabiegi potajemnie.